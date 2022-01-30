الولايات المتحدة توافق على بيع أنظمة رادار مطورة لمصر

وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على بيع ثلاثة أنظمة رادار أرضية من طراز SPS-48 لمصر مقابل 355 مليون دولار

وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على بيع ثلاثة أنظمة رادار أرضية من طراز SPS-48 لمصر مقابل 355 مليون دولار، بحسب ما كشف موقع "يسرائيل ديفنس" صباح اليوم الأحد.

ويفيد موقع يسرائيل ديفنس أن المصريين يستخدمون أنظمة رادار أقدم صيغة، وقد صمم الرادار من صنع شركة هاريس للمهام الجوية والبحرية ويعمل على حاملات الطائرات والسفن الهجومية التابعة للبحرية الأمريكية.

وصرحت شركة هاريس أنها تعمل على تطوير أنظمة رادار للجيوش البرية، وتشتمل هذه على قدرات تميزها عن غيرها لا سيما مقاومتها بوجه سد الرادارات، إضافة الى تسجيلها معدل منخفض جدًا من الإنذارات الكاذبة والقدرة على اكتشاف أهداف فائقة الصغر.

يشار الى أن الإدارة الأمريكية أكدت عزمها حجب 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية المخصصة لمصر، بسبب عدم امتثال الأخيرة لشروط حقوق الإنسان، وفقاً لمسؤول كبير في الخارجية الأمريكية ومصادر بالكونغرس، بحسب النشر في 29 كانون الثاني/يناير.

وفي الوقت نفسه، جاء هذا الإعلان بعد أيام معدودة من موافقة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على صفقة بيع أسلحة ضخمة بقيمة 2.5 مليار دولار إلى مصر (تشمل طائرات نقل عسكرية وأنظمة رادار)، مشددة على أن هذه الصفقة "ستدعم السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال المساعدة في تحسين أمن دولة حليفة رئيسية خارج الناتو لا تزال شريكا استراتيجيا مهما في الشرق الأوسط".