محمود عباس ضمّن وزير الأمن الإسرائيلي طلبًا غير علني بالإفراج عن 25 سجيناً أمنياً

طرح أمام غانتس طلبًا يشتمل على حساسية عالية وهو الافراج عن سجناء أمنيين في سياق بادرة اسرائيلية تقديرًا للسلطة

كشف موقع واينت عن طلب سري مرره رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس خلال اجتماعه، قبل شهر مع وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس في منزل الأخير في روش هعاين، يتعلق بالمجال المدني. وبحسب ما أكد مصدران فلسطينيان رفيعان على علم بتفاصيل الاجتماع لموقع واي نت ويديعوت أحرونوت فإن أبو مازن طرح أمام غانتس طلبًا يشتمل على حساسية عالية وهو الافراج عن سجناء أمنيين في سياق بادرة اسرائيلية تقديرًا للسلطة الفلسطينية.

وذكر المصدران الفلسطينيان أن الطلب يشتمل الإفراج عن خمسة وعشرين سجينًا مخضرمًا من صفوف حركة فتح مضى على اعتقالهم في اسرائيل ما يزيد عن ثلاثين عاما، أي قبل توقيع اتفاقات اوسلو، فضلًا عن عدد من السجناء المرضى. وبحسب الموقع العبري فإن غانتس لم يقدم أي رد سواء بالسلب أو الإيجاب على الطلب وأبلغه أنه "سيتم مراجعة الأمر".

وافاد موقع "والا" الاخباري في الثامن والعشرين من شهر كانون الأول/ ديسمبر الفائت، أن وزير الامن الاسرائيلي بيني غانتس استقبل بمنزله في "روش هعاين" وسط اسرائيل الرئيس الفلسطيني أبو مازن، هذا الاجتماع الثاني بين غانتس وابو مازن بعد اقامة الحكومة الجديدة في اسرائيل. وقال مسؤول اسرائيلي للموقع انه تم التنسيق لإقامة الاجتماع بين الجانبين مع ديوان رئيس الحكومة، والذي أعطى الضوء الاخضر لاجتماع يناقش مواضيع اقتصادية وامنية.