السفير التركي يعلن رغبة بلاده إعادة افتتاح قنصليتها في بنغازي حالما تسمح الظروف

وصل يلمز على رأس وفد يضم دبلوماسيين ورجال أعمال، صباح السبت، إلى مدينة بنغازي واجتمع مع أعضاء من مجلس النواب

أكد السفير التركي لدى ليبيا، كنعان يلمز، خلال مؤتمر صحفي، رغبة بلاده واستعدادها لإفتتاح قنصليتها مجدداً في مدينة بنغازي، التي أوصدت أبوابها منذ العام 2014، بحال أصبحت "الظروف مواتية"، على ما أفاد موقع روسيا اليوم.

وأشار يلمز الى أن "فريقاً فنياً من شركة الخطوط الجوية التركية سيزور المطار قريبا، وسيعد تقريرًا بخصوص جاهزيتها لاستئناف الرحلات"، مشددا على "عزم بلاده على إعادة الرحلات الجوية متى كان المطار جاهزاً".

كما تطرق المسؤول التركي الى مسألة التواجد التركي في ليبيا، مبيّنًا أن "هذا التواجد يأتي انطلاقًا من مذكرة التفاهم العسكري الموقعة في العام 2019". وأوضح السفير أن القوات التركية تقدم الاستشارات والتدريب للعناصر الليبية وشدد على أن "عدم اعتماد مجلس النواب لهذه المذكرة يعتبر شأناً تشريعيًا داخلياً في ليبيا".

هذا ووصل يلمز على رأس وفد يضم دبلوماسيين ورجال أعمال، صباح السبت، إلى مدينة بنغازي وأجرى لقاءات مع عدد من أعضاء مجلس النواب، ومسؤولين بالبلدية.

ودعت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي الليبية نجلاء المنقوش، اليوم الإثنين، تركيا الى التعاون فيما يتعلق بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار ومخرجات مؤتمر برلين بما في ذلك إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية.

وقالت المنقوش في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، بالعاصمة طرابلس إن حكومة الوحدة الوطنية تحرص على "إقامة علاقات وشراكات اقتصادية وتنموية مميزة مع تركيا بما يعزز مصالح الشعبين".