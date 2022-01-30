ارتفاع حصيلة قتلى الهجوم على سجن غويران في سوريا الى 332

الحصيلة الإجمالية تتحدث عن سبعة مدنيين و 246 قتيل من التنظيم و79 من قوات الأمن الكردية وقوات سوريا الديمقراطية

ارتقى عدد ضحايا الهجوم الذي نفذه تنظيم داعش على سجن غويران في سوريا الى 332 قتيلاً، بحسب حصيلة جديدة أعلنها المرصد السوري لحقوق الإنسان، فيما تستمر "عمليات التمشيط والتفتيش" داخل المبنى وفي محيطه.

ودارت السبت اشتباكات متقطّعة في محيط سجن الصناعة في حي غويران، الذي هاجمه تنظيم الدولة الإسلامية في 20 كانون الثاني/يناير الجاري، بين القوات الكردية المدعومة أميركياً وعناصر متوارية من التنظيم.

وبعد ثلاثة أيام من إعلان قوات سوريا استعادة "السيطرة الكاملة" على سجن الصناعة في حي غويران في مدينة الحسكة، منهية اشتباكات بدأت في العشرين من الشهر الحالي بهجوم منسّق على السجن شنّه مقاتلون من التنظيم من الخارج وسجناء من الداخل، لا يزال عشرات الجهاديين يتحصنون داخل قبو في السجن ويرفضون الاستسلام.

وأشار المرصد في بيان صباح الأحد إلى أن الحصيلة الإجمالية تتحدث عن سبعة مدنيين و 246 قتيل من التنظيم و79 من قوات الأمن الكردية وقوات سوريا الديموقراطية.

وتواصل القوات الكردية عمليات التفتيش في محيط السجن وهو ما أدى الى العثور على مزيد من الجثث خلال "عمليات التمشيط والتفتيش" التي تواصل إجراءها "في مباني (السجن) وأحياء محيطة به"، على ما أكد المرصد.

واعتبر المرصد أن هذه الحصيلة "قابلة للارتفاع نظر الى وجود عشرات الجرحى وأشخاص لايزال مصيرهم مجهولاً، ومعلومات عن قتلى" آخرين من الطرفين.