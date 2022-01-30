الأمم المتحدة: مصرع نحو 2000 طفل يمني جندوا من قبل الحوثيين في ساحات القتال

وبحسب التقرير المكون من 300 صفحة، فإن الأطفال تتراوح أعمارهم بين 10 و 17 عاماً وقتل الكثير منهم أثناء القتال

أفاد تقرير جديد للأمم المتحدة أن ما يقرب من 2000 طفل جندهم الحوثيون اليمنيون المدعومون من إيران للقتال في صفوفهم، لقوا مصرعهم بين كانون الثاني/ يناير 2020 وأيار/ مايو 2021. ووجد الخبراء أن حركة "أنصار الله" ذات التوجه الإسلامي تواصل تشجيع العسكرة وتلقين الشباب تعاليمها خلال الحرب الأهلية التي استمرت سبع سنوات ضد الحكومة المعترف بها دوليًا في البلاد.

وكتبت لجنة الخبراء المكونة من أربعة أعضاء في التقرير الذي قدم الأسبوع الماضي إلى مجلس الأمن الدولي، "تلقى الأطفال تعليمات بترديد شعار الحوثيين "الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام".

وجاء في التقرير أيضاً: في أحد المخيمات، تم تعليم أطفال لا تتجاوز أعمارهم 7 سنوات تنظيف الأسلحة وكيفية الإحتماء من الصواريخ".

وقام الخبراء بتوثيق 10 حالات تم فيها إخبار الأطفال بأنهم سيأخذون الى دورات ثقافية لكنهم في الواقع تم سحبهم إلى ساحة المعركة.

كما تم توثيق تسع حالات تتلقى من خلالها العائلات المساعدات الإنسانية "فقط على أساس مشاركة أطفالهم في القتال أو للمعلمين على أساس ما إذا كانوا يدرسون منهج الحوثيين".

وتمت الإشارة في التقرير الى حالة واحدة موثقة لصبي تعرض للعنف الجنسي خلال خضوعه للتدريب العسكري.

وبحسب التقرير المكون من 300 صفحة، فإن الأطفال تتراوح أعمارهم بين 10 و 17 عاماً، وقتل الكثير منهم أثناء القتال في عمران وذمار وحجة والحديدة وإب وصعدة وصنعاء.