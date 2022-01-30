الرئيس الإسرائيلي لولي عهد أبوظبي:"نثبت للجميع أن هناك طريق أخرى للسلام والعيش معا"

"إن مواطني دولة إسرائيل متحمسون ومتحمسون للغاية لمواصلة وتطوير التعايش السلمي، واتفاقية السلام بين بلدينا"

قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، اليوم الأحد، عقب اجتماع استمر أكثر من ساعتين عقده مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بعد وقت قصير من وصوله إلى الإمارات العربية المتحدة في زيارة تاريخية، "نرسل رسالة إلى المنطقة بأكملها مفادها أن هناك طريق اخرى للسلام والعيش معًا ، وأن أبناء وبنات إبراهيم يمكنهم العيش معًا في تعايش سلمي لصالح البشرية".

وأضاف الرئيس الإسرائيلي، "إن مواطني دولة إسرائيل متحمسون للغاية لمواصلة وتطوير التعايش السلمي. واتفاقية السلام بين بلدينا الإماراتيين والإسرائيليين"، مؤكدا "هذه الزيارة هي تعبير ، كما قلتم بشكل صحيح، سموكم، عن رؤية وحلم السلام وروح السلام التي نجلبها إلى المنطقة بأسرها". حسب بيان صادر عن مكتب الرئاسة الإسرائيلية.

وتابع الرئيس الإسرائيلي قوله، "نحن دولتان ناجحتان بدأنا بالقليل جدًا في أيدينا، وطورنا أراضينا إلى جنة ناجحة ونقدم من نواح كثيرة مثالًا للعالم لكيفية قيادة وتطوير أمة برؤية مستقبلية. وهذا يبعث برسالة إلى المنطقة بأسرها مفادها أن هناك بديلًا للسلام والعيش المشترك، وأن أبناء وبنات إبراهيم يمكنهم الإقامة والعيش معًا في تعايش سلمي لصالح البشرية"، مضيفا "إنني أتطلع بشدة لزيارتي في المعرض ورؤية أكثر التجارب التي لا تصدق والتي يتحدث عنها الجميع، بما في ذلك 250.000 إسرائيلي وصلوا بالفعل إلى بلدكم الجميل".

وختم الرئيس الإسرائيلي قوله، "أود أن أؤكد أننا نؤيد تماما متطلباتكم الأمنية، وندين بأي شكل ولغة أي اعتداء على سيادتكم من قبل الجماعات الإرهابية. نحن هنا معًا لإيجاد السبل والوسائل لتحقيق الأمن الكامل للأشخاص الذين يسعون إلى السلام في منطقتنا شكرا جزيلا لك."

ومن جانبه قال ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد: "أولاً، أود أن أشكركم على موقفكم من الهجمات الإرهابية الأخيرة على المنشآت المدنية في الإمارات، وهو موقف يبرهن على رؤيتنا المشتركة للمخاطر التي تهدد الاستقرار والسلام الإقليميين، لا سيما تلك التي تشكلها الجماعات والقوى الإرهابية ، وكذلك فهمنا المشترك لأهمية اتخاذ موقف حازم ضدها".

وأضاف محمد بن زايد، "زيارتك، سيدي الرئيس، تأتي بعد فترة وجيزة من الزيارة الناجحة لفخامة لرئيس الوزراء نفتالي بينيت للإمارات، وهذا يؤكد أن علاقاتنا تمضي بكامل قوتها إلى الأمام، وأن هناك إرادة مشتركة وقوية لتقويتها لصالح بلداننا وشعوبنا".

وأشار بن زايد، "اتفاقية إبراهيم للسلام بمثابة تحول تاريخي كبير جسد نهج السلام الذي تؤمن به دولة الإمارات العربية المتحدة ، ومهد الطريق نحو تعزيز شراكاتنا، لا سيما في مجالات التكنولوجيا والابتكار والصحة والطاقة وغيرها"، مؤكدا، "سيدي الرئيس، منطقتنا هي من أكثر المناطق التي عانت من الحروب والصراعات. من خلال السلام، يمكننا في دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل والمنطقة ككل توجيه الموارد والقدرات لخدمة دولنا وتمهيد الطريق لغد أفضل".

وختم قوله "مرة أخرى، أود أن أرحب ترحيبا حارا بكم هنا في دولة الإمارات العربية المتحدة، سيدي الرئيس، وأدعو الله أن يعم السلام في الشرق الأوسط".