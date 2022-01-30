تقرير: اسرائيل تبحث عن سبل لتطوير العلاقات مع تركيا

عدد من الاجتماعات اجريت في اسرائيل لتقييم وضع العلاقات مع تركيا ودراسة كيفية وحجم تطويرها

افادت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية أن في إسرائيل يستصعبون رسم اتجاه للعلاقات مع تركيا خلال الفترة القريبة. فخلال الأسابيع الأخيرة ضاعف الرئيس التركي، رجب طيب اردوغان تكرار دعوته "فتح صفحة جديدة" بالعلاقات بين البلدين. وعلى خلفية جهوده، في الاسابيع الأخيرة أجريت تقييمات اسرائيلية للوضع في وزارة الخارجية، مجلس الأمن القومي ، وفي جهاز الموساد لدراسة الامكانيات لدفع الخطوة.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع على النقاشات بأن في اسرائيل يطالبون دفع العلاقة مع تركيا بشكل جزئي فقط، في الوقت الحالي، و"تحويل العلاقات من ’مجمدة’ الى ’باردة’". المخاوف المركزية التي طرحت في النقاشات المختلفة بأن الخطوة التي يعمل أردوغان لدفعها تهدف لمساعدته لإخراج بلاده من الازمة الاقتصادية الشديدة التي تعاني منها تركيا- وانه عندما تحدث أزمة اضافية بين اسرائيل والفلسطينيين، العلاقات التركية الاسرائيلية ستنقلب مجددا.

خلال الأشهر الأخيرة وعلى خلفية الازمة الاقتصادية في تركيا، بعث أردوغان سلسلة من الإشارات الى اسرائيل:كل عدة أسابيع يتحدث علنا في وسائل الاعلام عن رغبته لعودة العلاقات بين البلدين الى طبيعتها. وحتى أنه تحدث مع الرئيس هرتسوغ هاتفيا ثلاث مرات، هنأه مرة على استلامه منصب رئيس الدولة وفي مرة أخرى قدم له واجب العزاء بوفاة والدته. وتحدث مرة واحدة مع رئيس الحكومة الاسرائيلية نفتالي بينيت بعد الافراج عن الزوجين الاسرائيلين اوكنين بعد اعتقالهما في تركيا بسبب تصوير قصر اردوغان.

كما اتصل وزير الخارجية التركية مولود تشاويش اوغلو قبل ايام مع نظيره الاسرائيلي يائير لابيد، للاطمئنان على صحيته بعد اصابته بفيروس كورونا. وذكر مصدر مطلع على الاتصالات بين اسرائيل وتركيا خلال الاسابيع الاخيرة لهارتس ان "اردوغان يظهر مؤشرات ايجابية جدا بمحاربة الارهاب والتعامل مع قيادة حماس في تركيا، هذا أمر هام لأنه بالنسبة لنا هذا أحد المواضيع المركزية التي تردعنا عن استئناف العلاقات، حقيقة أن يستضيف جسم ارهابي لديه".

ولم يتطرق الرئيس الاسرائيلي هرتسوغ حتى الآن بشكل علني عما اعلنه اردوغان ان اجتماعا قريبا بينهما سيجري في تركيا بتاريخ شباط/فبراير القادم والذي تحدث عنه اردوغان في مناسبتين مختلفتين، ووصف الزيارة بأنها ستكون"صفحة جديدة" بين البلدين.

من جانبه قدم رئيس الحكومة الاسرائيلية نفتالي بينيت لمحة عن تردد وحيرة المستوى السياسي بشأن امكانية استئناف العلاقات بين البلدين، وقال في مقابلة مع صحيفة ’هآرتس’ نهاية الاسبوع:"لا أستبعد الاجتماع بين رئيسنا وأردوغان"، لكنه عبر عن "شكوك بشأن النوايا التركية موضحا انه يفضل "اللعب في كل الملاعب" من أجل جلب الاستقرار في الشرق الاوسط والتركيز على التعامل مع ايران وقال :"ليس لدي أوهام بشأن العلاقة مع تركيا" واضاف "رأيت ماذا يحدث عندما تكون أزمة مع غزة، نحن على دراية بالديناميكية".

وذكر التقرير أنه الى جانب الرغبة الاساسية للحفاظ على علاقات جيدة مع تركيا، هناك في إسرائيل من أوصى على تقوية الحوار بين البلدين قبل تقاعد مستقبلي لاردوغان من القيادة. ووصف مصدر إسرائيلي الاجتماع المتوقع مع هرتسوغ بانه "ورقة عباد الشمس" من شأنها اختبار جدية الرئيس التركي وقال المصدر "اجتماع على مستوى الرئيسين هو اجتماع تناسب" وأضاف "هذه أداه يمكن استخدامها، الرئيس هو شخصية رمزية وليست سياسية وعلى اي حال هرتسوغ يدير بنفسه اتصالات خاصة به مع الاتراك. يمكن البدء مع قناة من هذه القبيل وعندها نفحص التطورات والتأثيرات، كل شيئ بوتيرة بطيئة".

وقال مصدر آخر انه بعد اجتماع الرئيسين، اسرائيل من الممكن ان تقوم بخطوات إضافية، علنية بشكل أساسي :"يوجد الكثير من الامور الرمزية التي من الممكن أن تحدث، على سبيل المثال تبادل سفراء أو صفقات اقتصادية. لكننا لن نعزز أية خطوة بدون مقابل واضح من الجانب التركي" الى جانب التوجه الى اسرائيل، اردوغان يبذل جهودا أمام دول الخليج، مصر ودول اخرى بهدف تعزيز العلاقات لدفع صفقات اقتصادية.

ويوضح التقرير ان اسرائيل توضح ان تعزيز العلاقات مع تركيا لن يكون على حساب حليفاتها اليونان وقبرص والذين تم اطلاعهم على مثل هذه الامكانية. وقال مصدر مطلع على الاتصالات مع اليونان وقبرص بأنهم "لم يعبروا عن معارضة على تسخين العلاقات. اسرائيل اوضحت أن التعاون الأمني معهم سيستمر وايضا هم بنفسهم يعملون على تعزيز الحوار مع أردوغان".

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