المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية:"حكومة تعمل على اضعاف سلطة القانون تلحق الضرر بالجمهور"

جاءت تصريحات ماندلبيت خلال وداعة للحكومة الاسرائيلية حيث سينهي مهام منصبه منتصف ليلة غد الثلاثاء

قال المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية ابيحاي ماندلبيت اليوم الاحد في كلمة وداع في جلسة الحكومة "حكومة تعمل على إضعاف سلطة القانون تمس بالجمهور".وأضاف ماندلبيت "كانوا هناك من حاولوا استعراض الحاق الضرر بسلطة القانون على أنها خطوة ايديلوجية، تحت عنوان ’الحكم’، لكن مرة وبعد مرة رأينا حقيقة أن من وقف خلف هذه الخطوة كانت الرغبة لتعزيز مصالح شخصية، مع انتهاك شديد لمبدأ الولاء العام".

وتابع ماندلبيت :"سلطة القانون ليست شأنا شخصيا للمستشار القضائي للحكومة ، هذا مركب أساسي في دولة ديموقراطية يجب على الحكومة الحفاظ عليه من أجل المواطنين والمصلحة العامة. قرأت بأحد الخطابات -الأمن القضائي هو جزء من الصمود القومي، مثل الأمن العسكري، الامن الصحي، الامن الاقتصادي وغيره".

من جانبه صرح رئيس الحكومة بينيت خلال وداع ماندلبيت في جلسة الحكومة "اليوم نودع المستشار القضائي ماندلبيت، لايمر تقريبا يوم لايتم فيه تحدي اسرائيل في مجال القانون الدولي. أعدائنا يستخدمون ضدنا كل الوسائل الممكنة. إن الدور الذي لعبته بالدفاع عن دولة اسرائيل، عن جنودها وعن مواطنيها في الساحة الدولية والتي هي معركة حقيقية بالاضافة لجهودك خلال شغلك منصب المحامي العسكري العام ، فهو عظيم ومهم. لذلك نحن مدينون لك بشكر كبير. باسم الحكومة، نحن نشكرك ابيحاي على السنوات الكثيرة من الخدمة والاخلاص لدولة اسرائيل".

وعلى صعيد متصل ، من المتوقع ان تجتمع الليلة اللجنة لتعيين مستشار قضائي للحكومة وستناقش قائمة المرشحين للمنصب، وتهدف اللجنة لانهاء المناقشات وتحويل اسماء المرشحين المعتمدين الى وزير القضاء اليوم قبل ان ينهي ماندلبيت المستشار الحالي مهام منصبه منتصف ليلة يوم الثلاثاء غدا.