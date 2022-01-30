تقرير: بعد خلاف مع رئيس الموساد قائد الوحدة المسؤولة عن العمليات الخاصة يستقيل من منصبه

رئيس جهاز الموساد طلب تغييرات جذرية في عمل الوحدة حتى تتناسب مع التطورات التكنلوجية العالمية

أفادت القناة الاسرائيلية (13) الليلة أنه بسبب خلافات بالرأي مع رئيس جهاز الموساد ددي بارنيع، قائد وحدة "قيساريا" المسؤوله عن العمليات الخاصة في الجهاز، استقال من منصبه.

وذكر التقرير انه بعد الصعوبات لتشغيل وكلاء اسرائيليين في الدول حول العالم، دعا رئيس الموساد بارنيع قائد الوحدة الخاصة وأبلغه عن نيته إجراء تغييرات كبيرة جدا بالطريقة التي يعمل بها القسم. لاحقا، بعد أن فهم بارنيع بأن قائد الوحدة ’ب’ لم يطبق التغييرات المطلوبة، دعاه الى الى جتماع بينهما، انتقد خلاله رئيس الموساد رئيس هذا القسم وكبار المسؤولين فيه بشده وقال :"لقد تحولتم الى عبء على الجهاز ونحن ملزمون بإجراء التغييرات".

أيضا، بعد المحادثة استقال نائب ’ب’ من منصبه مع عدد من المقاتلين. بعد استقالة قائد الوحدة القديم، دخل قائد جديد وحصل على الضوء الاخضر لاعادة تشكيل الوحدة التي يدور الحديث عنها واعادة ترتيب مقاتليها في ظل التطور التكنلوجي.

ويشار الى ان في شهر تشرين ثاني/نوفمبر الماضي نشرت القناة تقريرا انه في اعقاب تغييرات تنظيمية وانقسام بين الاقسام والتي قادها رئيس جهاز الموساد الجديد، أعلن ثلاثة مسؤولين كبار بدرجة جنرال في الجيش عن استقالتهم.

المسؤولون الذي اعلنوا عن استقالتهم بعد نصف عام من دخول رئيس الجهاز بارنيع الى منصبه، هم رئيس قسم التكنلوجيا، رئيس قسم محاربة الارهاب ورئيس قسم "المفترق" القسم المركزي المسؤول عن تشغيل الوكلاء.