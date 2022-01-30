صحيفة عربية: خلافات وانقسامات في حركة فتح حول خليفة أبو مازن

المصادر قالت ان حسين الشيخ الذي بدأ اسمه يتصدر المشهد السياسي هو ليس المرشح الأوفر حظا

افادت صحيفة "رأي اليوم" الالكترونية الصادرة في لندن نقلا عن مصادر فلسطينية كبيرة تحدثت عن "وجود حالة من عدم الرضا التام داخل أوساط في حركة فتح حول ما يتم نشره وتأكيده من خلال وسائل الإعلام والمسئولين حول خليفة الرئيس الفلسطيني المحتمل".

وقالت المصادر للصحيفة ان في حركة فتح لم يحسموا حتى الآن بشكل نهائي قضية وريث أبو مازن في رئاسة الحركة، في حال قرر مغادرة واعتزال الحياة السياسية وترك منصبه رئيسا لحركة فتح ورئيسا للسلطة الفلسطينية.

وأشارت الصحيفة الى ان "اسم حسين الشيخ بدأ بالبروز ويتصدر المشهد السياسي المحلي والاسرائيلي وحتى العربي والدولي، كوريث محتمل لأبو مازن".لكن تم التأكيد أن هذا لم يحسم بعد وهناك أصوات في حركة فتح ترفض هذه الامكانية بشكل حاسم ويطرحون مرشحين آخرين لوراثة أبو مازن وعلى رأسهم مروان البرغوثي والذي يقضي حكما بالسجن خمسة مؤبدات في السجون الاسرائيلية.

وأضافت المصادر في حديث مع الصحيفة بأن تعيين الشيح مؤخرا كمرشح فتح بمنصب أمين عام اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية كبديل لصائب عريقات لا تقول إنه المرشح المتوقع. وأشارت المصادر أنه خلال الايام المقبلة أن تحدث امور "تبعثر كل الأوراق السياسية لحركة فتح بأكملها وتجعل من الشيخ ليس المرشح الأوفر حظا".