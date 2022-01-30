محكمة مصرية تصدر حكما بإعدام عشرة من جماعة الاخوان

المجموعة التي صدر بحقها الحكم احيلت اوراقها الى مفتي الديار المصري للبث بالقرار

أصدرت محكمة مصرية متخصصة بقضايا الإرهاب اليوم الاحد حكما بإعدام عشرة من أعضاء جماعة الاخوان المسلمين وذلك بعد ادانتهم بارتكاب أعمال عنف ضد قوات الشرطة المصرية ما بين عامي 2013 و2015 وذلك بحسب ما نقله مسؤول قضائي.

دائرة الارهاب في محكمة جنايات القاهرة قررت "إحالة أوراق عشرة متهمين ينتمون الى جماعة الإخوان المسلمين الى مفتى البلاد لاستطلاع رأيه في اصدار حكم بالاعدام في حقهم، وذلك وفقا للاجراءات القانونية المتبعة في مصر".

من بين المتهمين العشرة المحالة أوراقهم للمفتي، تسعة محبوسين على ذمة القضايا وواحد هارب.وحوكم المتهمون العشرة ضمن مجموعة من 215 متهما بينهم 53 يحاكمون غيابيا، وفقا للمصدر نفسه.

ونسب الى المتهمين العشرة قيادة مجموعة نفذت أعمال عنف ضد رجال ومنشآت الشرطة خلال الفترة بين عامي 2013 و2015 اللذين شهدا اعتداءات ضد الشرطة وقضاة في مصر.

وجاءت هذه الاعتداءات عقب إطاحة الجيش في الثالث من تموز/يوليو 2013 بالرئيس الراحل محمد مرسي، المنتمي لجماعة الاخوان المسلمين، بعد نحو عام على انتخابه.كما جاءت عقب فض اعتصام انصار الإخوان في القاهرة والذي أسفر عن سقوط مئات القتلى في الرابع عشر من آب/اغسطس 2013.