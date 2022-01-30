وزارة الدفاع الاماراتية تعلن اعتراض صاروخ باليستي اطلقه الحوثيون باتجاه الامارات

وزارة الدفاع الاماراتية تعلن اعتراض صاروخ باليستي اطلق باتجاه الامارات

اعلنت وزارة الدفاع الاماراتية مساء اليوم عن "اعتراض وتدمير دفاعاتها الجوية لصاروخ باليستي اطلقته جماعة الحوثي الارهابية تجاه الدولة ولم ينجم عن اية خسائر".

وذكر البيان ان "بقايا الصاروخ الباليستي سقطت خارج المناطق المأهولة بالسكان" وأكد ان القوات الجوية الاماراتية وقيادة التحالف قامت بتدمير بموقع ومنصة الاطلاق في اليمن.

كما أكد بيان الوزارة على أنها على "أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات، وأنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الدولة من كافة الاعتداءات".

وتأتي هذه الانباء بالتزامن من زيارة الرئيس الاسرائيلي يتسحاك هرتسوغ الى الامارات اليوم، وعلى ضوء ذلك افاد بيان صادر عن المتحدث باسم الرئاسة الاسرائيلية انه "تم اطلاع الرئيس الاسرائيلي على تفاصيل الحدث، ولا توجد مخاطر تهدد حياته وحياة عائلته والزيارة ستستمر كما هو مخطط لها".

يتبع...