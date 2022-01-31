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تقرير: غارة جوية إسرائيلية تستهدف مواقع سورية في منطقة دمشق

i24NEWS

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الدفاعات الجوية السورية بمنطقة دمشق تعترض صواريخ اطلقتها اهداف معادية 25.12.2018
(SANA via AP)الدفاعات الجوية السورية بمنطقة دمشق تعترض صواريخ اطلقتها اهداف معادية 25.12.2018

الدفاعات الجوية السورية تصدت لصواريخ من اتجاه رياق شرق بيروت على نقاط في محيط دمشق وأسقطت بعضها

قال التلفزيون الرسمي السوري، إن غارة جوية إسرائيلية استهدفت منطقة دمشق في ساعة مبكرة من فجر اليوم الإثنين، تسبب في أضرار.

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وأشارت مصادر إعلامية أخرى الغارة المنسوبة لإسرائيل لأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لصواريخ جاءت من اتجاه رياق شرق بيروت على نقاط في محيط دمشق وأسقطت بعضها، ما أدى لوقوع بعض الخسائر المادية.

ونقل موقع "روسيا اليوم" عن المصدر العسكري قوله إن "الغارة نفذت من الاجواء اللبنانية وأسقطت الدفاعات الجوية السورية بعضها بعضها اسفر عن وقوع بعض الخسائر"