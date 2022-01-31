وزارة الصحة الإسرائيلية: تسجيل 238 حالة من المتحور الجديد لكورونا ba.2

تسجيل 49.349 إصابة جديدة بكورونا بنسبة إيجابية بلغت 8.440 في المئة وبلغ عدد المرضى بحالة خطيرة 1092،

رصدت وزارة الصحة الإسرائيلية، حتى الان 238 حالة اصابة جديدة بالمتحور الجديد لكورونا ba.2، يتميز بسرعة الانتقال ولا تؤدي إلى اعراض أكثر خطورة من المتحور "أوميكرون" في ظل تراجع الموجة الخامسة في البلاد، مع تسجيل 49.349 إصابة جديدة بكورونا بنسبة إيجابية بلغت 8.440 في المئة وبلغ عدد المرضى بحالة خطيرة 1092، في ما بلغ عدد الوفيات إلى 8.725 حالة منذ تفشي الوباء إلى اليوم.

وبالرغم من تراجع مؤشر انتقال العدوى إلى ما دون واحد في المية لا تزال اقسام كورونا في المستشفيات تعاني من اكتظاظ شديد، وقال مدير أحد المستشفيات في وسط البلاد إنه يضطر إلى "وضع أسرة لمرضى كورونا في الاقسام الأخرى مما يعرض المرضى في هذه الاقسام لخطر العدوى" ودعا وزارة الصحة إلى فتح اقسام كورونا أخرى.

هذا وتوصلت وزارة التربية والتعليم ونقابة المعلمين أمس الأحد إلى تفاهمات أبعدت شبح الاضراب الذي كان يهدد السير العادي في المدارس.

جدير بالذكر أن 632.606 استفادوا من الجرعة الرابعة بينما استفاد من الجرعة الثالثة 4.439.125 والجرعة الثانية 6.086.413 والجرعة الأولى 6.690.814 إلى اليوم