English
Français
عربى

مذياعمجانا

مباشر
  • i24news
  • الشرق الأوسط
  • وزارة الصحة الإسرائيلية: تسجيل 238 حالة من المتحور الجديد لكورونا ba.2

وزارة الصحة الإسرائيلية: تسجيل 238 حالة من المتحور الجديد لكورونا ba.2

i24NEWS

دقيقة 1
طفل إسرائيلي، 6 أعوام، بين ذراعي والدته، يتلقى لقاحًا لشركة فايزر ضد فيروس كورونا من الطاقم الطبي في خدمات الصحة الكلاليت في تل أبيب، إسرائيل، الثلاثاء، 3 تشرين الثاني (نوفمبر)، 2021.
AP Photo/Oded Baliltyطفل إسرائيلي، 6 أعوام، بين ذراعي والدته، يتلقى لقاحًا لشركة فايزر ضد فيروس كورونا من الطاقم الطبي في خدمات الصحة الكلاليت في تل أبيب، إسرائيل، الثلاثاء، 3 تشرين الثاني (نوفمبر)، 2021.

تسجيل 49.349 إصابة جديدة بكورونا بنسبة إيجابية بلغت 8.440 في المئة وبلغ عدد المرضى بحالة خطيرة 1092،

رصدت وزارة الصحة الإسرائيلية، حتى الان 238 حالة اصابة جديدة بالمتحور الجديد لكورونا ba.2، يتميز بسرعة الانتقال ولا تؤدي إلى اعراض أكثر خطورة من المتحور "أوميكرون" في ظل تراجع الموجة الخامسة في البلاد، مع تسجيل 49.349 إصابة جديدة بكورونا بنسبة إيجابية بلغت 8.440 في المئة وبلغ عدد المرضى بحالة خطيرة 1092، في ما بلغ عدد الوفيات إلى 8.725 حالة منذ تفشي الوباء إلى اليوم.

Video poster

وبالرغم من تراجع مؤشر انتقال العدوى إلى ما دون واحد في المية لا تزال اقسام كورونا في المستشفيات تعاني من اكتظاظ شديد، وقال مدير أحد المستشفيات في وسط البلاد إنه يضطر إلى "وضع أسرة لمرضى كورونا في الاقسام الأخرى مما يعرض المرضى في هذه الاقسام لخطر العدوى" ودعا وزارة الصحة إلى فتح اقسام كورونا أخرى.

هذا وتوصلت وزارة التربية والتعليم ونقابة المعلمين أمس الأحد إلى تفاهمات أبعدت شبح الاضراب الذي كان يهدد السير العادي في المدارس.

جدير بالذكر أن 632.606 استفادوا من الجرعة الرابعة بينما استفاد من الجرعة الثالثة 4.439.125 والجرعة الثانية 6.086.413 والجرعة الأولى 6.690.814 إلى اليوم