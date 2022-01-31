تقرير: تفكيك أكثر من 15 شبكة تجسس إسرائيلية في لبنان

"اعتقلت قوات الأمن اللبنانية 20 جاسوسا من بينهم شخص اعتقل لدى حزب الله وشخص آخر في سوريا"

ذكرت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، اليوم الاثنين، أن قوات الأمن اللبنانية فككت أكثر من 15 شبكة تجسس إسرائيلية منفصلة في الأسابيع الأخيرة، تنشط في جميع أنحاء لبنان حتى سوريا، "تعد أكبر العمليات التي تنفذها الأجهزة الأمنية منذ عام 2009، حيث تم حتى الآن استجواب أكثر من 35 شخصا، لبنانيين وسوريين وفلسطينيين".

وبحسب الصحيفة "اعتقلت قوات الأمن اللبنانية عشرين منهم من بينهم شخص اعتقل لدى حزب الله وشخص آخر في سوريا وشوهد ’جاسوس’في المخابرات وهو يحتل دورا حساسا، كما تم تجنيد واعتقال أحد عناصر حزب الله من المنطقة الجنوبية"

وكان فرع المعلومات بدأ العملية منذ أربعة أسابيع، بعد التنسيق مع النيابة العامة التمييزية وقيادة قوى الأمن الداخلي. ورغم العدد الكبير المشتبه فيهم بـ"التعامل مع إسرائيل"، إلا أن ضباط الفرع يتكتمون، محاولين قدر الإمكان إحاطة العملية بسرية غير مسبوقة عبر الإجابة عن أسئلة المراجعين بشأن أسباب التوقيفات بأنّها حصلت على خلفية ملفات تزوير ومخدرات.

وبحسب المعلومات، التي نقلتها صحيفة "الأخبار "اللبنانية، نفذ الفرع في8 من يناير/ كانون الثاني الجاري عمليات دهم في أكثر من منطقة في صيدا وضواحيها، من سيروب إلى شرحبيل. وأوقف عدداً من الأشخاص، "من بينهم أ. حنينة الذي أوقف في منزله في صيدا القديمة، وم. عويد (فلسطيني) في شرحبيل، وم. عبد العزيز وشقيقه (فلسطينيان) مع شخص ثالث أوقفوا في سيروب وترددت معلومات عن توقيف فتاة من ضمن الشبكة".

وفيما نقل الموقوفون إلى مقر فرع المعلومات في بيروت، عمل الأسبوع المنصرم على سحب أشرطة كاميرات المراقبة المنتشرة على طول الطرق الرئيسية والفرعية بين دوار مكسر العبد على الأوتوستراد الشرقي عند مدخل صيدا الشمالي وصولاً إلى شرحبيل.