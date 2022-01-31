الرئيس الإسرائيلي: تجارة إسرائيل مع الإمارات تتجاوز الآن المليار دولار

هرتسوغ: نعمل مع إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، على توقيع المزيد من اتفاقيات التطبيع مع بعض الدول الإسلامية.

أكد الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، اليوم الإثنين، أن"تجارة إسرائيل مع الإمارات تتجاوز الآن مليار دولار"مؤكدا على أن "إكسبو 2020 دبي إنجاز هائل للإمارات" مشيرا إلى أنه يعمل مع إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، على توقيع المزيد من اتفاقيات التطبيع مع بعض الدول الإسلامية.

جاءت تصريحات يتسحاق هرتسوغ، خلال زيارته لإكسبو 2020 دبي حيث كان مرفوقا بزوجته ميشال هرتسوغ، مع وزير التسامح والتعايش الإماراتي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، احتفالات بلاده باليوم الوطني في معرض إكسبو 2020 دبي.

ولتقى هيرتسوغ أمس الأحد، بالجالية اليهودية في الإمارات والتي يقدر عددها بـ 500 شخص وفقا للحاخام الكبير في المجلس اليهودي الإماراتللحاخام إيلي عبادي، ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال عبادي،"لقد كان من المؤثر رؤية رئيس دولة إسرائيل هنا في دولة عربية لأول مرة في التاريخ".

وفقا للصحيفة الإسرائيلية، فإن الرئيس الإسرائيلي اجتمع مع ولي عهد أبوظبي لأكثر من ساعتين قبل أن يدعو محمد بن زايد ضيفه إلى لقاء غير مجدول في قصره الخاص.

وكان الرئيس الإسرائيلي، قد وصل أمس الأحد، إلىالإمارات، في زيارة رسمية هي الأولى من نوعها حيث استقبل عند وصوله مطار الرئاسة بأبوظبي، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات.

وغرد الرئيس الإسرائيلي فور وصوله على تويتر بالقول: "نبدأ اليوم أول زيارة لرئيس دولة إسرائيل لدولة الإمارات العربية المتحدة. تأثرنا كثيرا بحفاوة الاستقبال في أبوظبي مع معالي وزير خارجية الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان".

وقُبيل الزيارة قال الرئيس هرتسوغ، في تغريدة أخرى باللغة العربية، بموقع تويتر: "نشعر بالغبطة لأننا نصنع التاريخ هذا الصباح. أسافر الآن مع زوجتي ميخال لزيارة تاريخية للإمارات. تحمل هذه الزيارة بشرى السلام بين الشعوب ولعموم الشرق الأوسط".

وتعتبر الأيام الوطنية والأيام الفخرية في إكسبو 2020 دبي أوقاتا للاحتفاء بكل المشاركين الدوليين الذين يزيد عددهم عن 200 مشارك، حيث يُسلط الضوء على ثقافتهم، وإنجازاتهم، وتُعرَض أجنحتهم وبرامجهم.