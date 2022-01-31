جامعة الدول العربية: مسألة عودة سوريا لم تُطرح في اجتماع الكويت ولم نتوصل بأي طلب من جانبها

أشار أبو الغيظ إلى أن"نقاش الأزمة السورية يأتي في إطار بحث المشاكل الأخرى، سواء اليمن أو ليبيا أو سوريا"

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أمس الأحد، أن مسألة عودة سوريا إلى الجامعة لم تُطرح خلال الاجتماع الوزاري التشاوري العربي في الكويت، مؤكدا أن "مسألة عودة أي دولة للمشاركة في الجامعة تسبقها مشاورات وأفكار وطرح لمشروع قرار والنظر لما هو مطلوب من الجانب السوري، وهذا لم يتم التوصل إليه بعد."

وأشار أبو الغيظ إلى أن"نقاش الأزمة السورية يأتي في إطار بحث المشاكل الأخرى، سواء اليمن أو ليبيا أو سوريا"، حسب وكالة الأناضول التركية

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قد قال في وفي في نوفمبر/ تشرين الثاني المنصرم، إنه "من المفروض أن تكون سوريا حاضرة (في القمة).. عندما ننظم قمة عربية نريد أن تكون جامعة وانطلاقة للم شمل العالم العربي الممزق".

ومنذ يوليو/ تموز المنصرم، تسارعت خطوات تطبيع دول عربية مع النظام السوري، لا سيما من جانب الأردن والإمارات ومصر، متمثلة في لقاءات متبادلة واتفاقات وتفاهمات اقتصادية.

ومن جهته قال وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، في 22 يناير/ كانون الثاني الجاري، إن "ما تم تداوله حول تأجيل القمة، التي يفترض أن تقام في مارس/آذار سنويا، مجرد مغالطة، لأن موعدها لم يتحدد بعد"

فيما قال وزير خارجية الكويت، أحمد ناصر المحمد الصباح، خلال المؤتمر الصحفي، إن اجتماع الكويت شهد "إيجابية" من جميع الوزراء وممثلي الدول العربية في "الطرح الصريح الواضح في تشخيص القضايا العربية وخطوات تعزيز العمل العربي".

ووفق الوكالة، بحث الاجتماع "سبل تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية (..) بما يحقق المصالح والمنافع المشتركة حفاظا على الأمن القومي العربي".