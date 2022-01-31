هرتسوغ: إمكانيات التعاون بين البلدين هائلة وعظيمة، يمكننا حقًا أن نقود الشرق الأوسط إلى أفق جديد للسلام

قام الرئيس يتسحاك هرتسوغ وزوجته السيدة الأولى ميخال هرتسوغ بجولة في جامع الشيخ زايد الكبير في أبو ظبي اليوم خلال زيارتهما لدولة الإمارات العربية المتحدة.

ووقع رئيس الدولة في بداية الجولة في دفتر زوار الجامع، وأبدى كل من هرتسوغ والسيدة الأولى انبهارهما بعمارته الرائعة والمتميزة وزادهما اندهاشاً تفاصيل إنشاء وتشييد جامع الشيخ زايد الكبير حيث تم إطلاع الضيفين بها. كما استلمت السيدة هرتسوغ فور وصول الضيفين رداءً تقليدياً خيط خصيصاً لأجلها تكريماً لها.

وبذلك اختتم الرئيس هرتسوغ زيارته الرئاسية لدولة الإمارات العربية المتحدة، واستعد بمعية زوجته للعودة إلى إسرائيل.

ولخص الرئيس هرتسوغ زيارته التاريخية لدولة الإمارات العربية المتحدة قائلاً: "أنتهي من زيارة مؤثرة للغاية وتاريخية ومثيرة لدولة الإمارات العربية المتحدة بدعوة من القائد العظيم الشيخ محمد بن زايد وولي العهد وحكومته.

وأضاف هرتسوغ "إمكانيات التعاون بين البلدين هائلة وعظيمة. يمكننا حقًا أن نقود الشرق الأوسط إلى أفق جديد للسلام والازدهار والتعاون والاستثمارات المشتركة والتنمية.

هناك بديلان فقط لهذه المنطقة. الأول هو السلام والازدهار والتعاون والاستثمارات المشتركة وأفق جميل للشعب، وفي المقابل هناك ما تفعله إيران وهو زعزعة استقرار المنطقة واستخدام وكلائها لتوظيف الإرهاب. هذان هما الخياران، وهذه الزيارة ترمز إلى الأمل والسلام ومستقبل عظيم لشعبينا والمنطقة والعالم بأسره ".