وزير خارجية عُمان في دمشق لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين

هذه الزيارة الى سوريا هي الأولى بالنسبة للبوسيعدي منذ توليه منصب وزير الخارجية في بلاده

وصل وزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي اليوم على رأس وفد رسمي الى مطار دمشق الدولي حيث كان في استقباله وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد على ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا. ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية العماني، الرئيس بشار الأسد، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

ورحب الوزير السوري بضيفه عبر تأكيده على أن "العلاقات بين بلدينا الشقيقين مستمرة ولم تنقطع ، السلطنة الشقيقة وقفت الى جانب سوريا في حربها ضد الإرهاب".

من جانبه، قال الوزير العماني: "أنا سعيد جداً بزيارة سوريا التي تربطنا بها علاقات استراتيجية ونتطلع إلى عقد مباحثات ومشاورات بما يخدم تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون العربي". وأضاف البوسعيدي: "نتطلع إلى عودة اللحمة العربية إلى وضعها الطبيعي وكل مساعينا تصب في هذا المجال".

وبحسب صحيفة الشرق الأوسط، فإن هذه الزيارة الى سوريا هي الأولى بالنسبة للبوسيعدي منذ توليه منصب وزير الخارجية في بلاده خلفًا ليوسف بن علوي في آب/ أغسطس 2020.