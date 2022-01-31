افتتاح مدرسة لتأهيل القوات الخاصة التابعة لسلاح الجو الاسرائيلي

اقامة المدرية يأتي استكمالا لاقامة جناح القوات الخاصة "كناف 7" في تموز 2020

افاد موقع "يسرائيل ديفنس" عن انطلاق مدرسة لتأهيل وتدريب جميع وحدات القوات الخاصة التابعة لسلاح الجو الاسرائيلي والمؤطرة في اطار الجناح "كناف 7" في القاعدة العسكرية تل نوف جنوب اسرائيل، اضافة لذلك سيتم في المدرسة تأهيل وتدريب بالتعاون مع وحدة التعاون التابعة لسلاح الجو الاسرائيلي ، ضباط جو"العاصفة" المسؤولين عن الدعم الجوي للمناورات البرية.

مدرسة تدريب القوات الخاصة، اقيمت كجزء من تغيير المفاهيم الادراكية في سلاح الجو الاسرائلي بتحريك قوات خاصة، والتي بدأت بإقامة جناح القوات الجوية الخاصة "كناف 7" في تموز/يوليو 2020، من أجل زيادة الفعالية التشغيلية للوحدات. المدرسة ستتيح تحديد التركيز التشغيلي، وستحسن مستوى وجودة التدريبات ، وستييح تعلم موسع من كافة الجوانب والحفاظ على مميزات الوحدات.

وأقيم حفل افتتاح المدرسة بحضور قائد سلاح الجو الاسرائيلي ، الجنرال عميقاك نوركين وبمشاركة قائد "كناف 7"، والضابط المسؤول عن المدرسة.

قائد سلاح الجو الاسرائيلي عميقام نوركين قال خلال الافتتاح :"في عصر تتولى فيه القوات الجوية المزيد من المهام، في السنوات التي بها الشرق الاوسط يتغير، في مثل هذا الوقت- للقوات الخاصة أفضليات كثيرة- الان بعد أن أقمنا كناف 7، نحن نقيم مدرسة ونستكمل خطوة تأهيل المقاتلين، تعريف مهماتهم وتأهيلهم، وتلخيص مهمة الوحدات"