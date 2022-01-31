اسرائيل:الكنيست يصادق على مشروع قانون التجنيد للحريديم بالقراءة الاولى

وكان مشروع القانون سقط قبل اسبوعين بسبب معارضة النائبة غيداء زعبي له

صادقت الكنيست مساء اليوم على مشروع قانون التجنيد للحريديم بالقراءة الاولى، بعد تأييد 51 نائبا مقابل معارضة 48 نائب وسقط القانون قبل أسبوعين بسبب معارضة النائبة غيداء ريناوي-زعبي من حزب ميرتس له.

وزير الخارجية الاسرائيلية يائير لابيد بارك التصويت على قانون التجنيد بالقراءه الاولى وقال :"قانون المساواة بالعبء مر بتقلبات، لكن الأمر الأساسي بقي نفسه- لا يوجد شيء اسمه حقوق بدون واجبات. لجميعنا توجد مسؤولية على مصير دولة اسرائيل. على الأمن القومي. هذا ليس قانونا مثاليا، لكنه سيؤدي الى تجنيد عدد أكبر من الحريديم وعدد أكبر سيتوجه الى الخدمة المدنية، وعدد كبير سيتوجه الى سوق العمل ليكونوا جزءا من الاقتصاد الاسرائيلي".

اعضاء الكنيست الحريديم اعربوا عن غضبهم على المصادقة على القانون، جافني من "يهدوت هتوراة" صرخ خلال الجلسة :"اخجلوا من أنفسكم.. انه لأمر مخجل دولة بدون توراة". وقال النائب يعكوب اشر:"قانون التجنيد هو عرض للنفاق والتحريض، لا يظن أحد ان طالبا دينيا سيتجند بسبب قانون كهذا أو غيره".

وقبل اسبوعين سقط مشروع القانون في الكنيست بعد التصويت عليه بالقراءه الاولى، وذلك بعد معارضة النائبة غيداء ريناوي زعبي, وصرحت ريناوي في حينه ان سبب معارضتها كان بسبب سياسة الحكومة في النقب وردا على قانون المواطنة.