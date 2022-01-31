رحب بايدن بالأمير وأشاد بالصفقة الجديدة للخطوط الجوية القطرية مع "بوينغ" الأمريكية بقيمة 20 مليار دولار

استقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مساء الاثنين، في البيت الأبيض، على خلفية إعلانه إبلاغ الكونغرس نيته تصنيف قطر حليفاً رئيسياً للولايات المتحدة من خارج حلف شمال الأطلسي "الناتو"، على ما نشر موقع الخليج أون لاين.

وقال بايدن على شرف استقبال الأمير: "الشيخ تميم هو صديقي الطيّب، ودولة قطر صديق طيبّ يمكن الاعتماد عليه"، مشيداً بالصفقة الجديدة للخطوط الجوية القطرية مع "بوينغ" الأمريكية بقيمة 20 مليار دولار.

وأكد بايدن في موعد سابق الاثنين أنه يتطلع الى "مناقشة مجموعة من القضايا بما في ذلك الأمن والازدهار بالشرق الأوسط وإمدادات الطاقة الدولية وملف أفغانستان وقضايا أخرى". من جهته صرح أمير قطر أنه سيناقش مع الرئيس الأمريكي حقوق الشعب الفلسطيني وقضايا الأمن الإقليمي.

وفي وقت سابق الاثنين، قال أمير قطر، إن العلاقة بين بلاده والولايات المتحدة "عميقة واستراتيجية وتمثل شراكة دفاعية قوية"، وذلك خلال اجتماع لأمير قطر مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، في مقر "البنتاغون" بالعاصمة واشنطن.

وعبر الأمير عن امتنانه لتعاون الجانب الأمريكي والعمل سوياً مع قطر لتأمين بطولة كأس العالم 2022 بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة. وأفاد بيان للديوان الأميري القطري، بأن اجتماع الشيخ تميم مع وزير الدفاع الأمريكي بحث علاقات التعاون الاستراتيجي بين البلدين في المجالات الدفاعية والعسكرية والأمنية.

وأشار إلى أن الجانبين ناقشا أيضاً تطورات الأوضاع إقليمياً ودولياً، وخصوصا الجهود المشتركة للبلدين في إرساء السلام والاستقرار في المنطقة.

وبحسب البيان فإن "قطر تدعم عمليات الولايات المتحدة في الشرق الأوسط من خلال استضافة 10 آلاف من القوات الأمريكية في قطر".