وزير الخارجية الامريكية يهاتف ابو مازن ويناقش آخر المستجدات الفلسطينية والعلاقات الثنائية بين الجانبين

بحث رئيس السلطة الفلسطينية ابو مازن مساء اليوم في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الامريكية انتوني بلينكن " في آخر المستجدات الفلسطينية والعلاقات الثنائية بين الجانبين"، من جانبه شدد بلينكن على أن واشنطن ملتزمة بفتح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية.

وأكد ابو مازن بحسب وكالة "وفا" لوزير الخارجية الأمريكية على أن "الوضع الحالي غير قابل للاستمرار، وعلى ضرورة انهاء الاحتلال ووقف النشاطات الاستيطانية واعتداءات المستوطنين". وشدد على ضرورة "وقف الممارسات الاسرائيلية أحادية الجانب التي تقوض حل الدولتين والانتقال الى تطبيق الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين وعقد اجتماعات اللجنة الرباعية الدولية على المستوى الوزاري من أجل البدء بعملية سياسية حقيقية وفق قرارات الشرعية الدولية".

من جانبه شدد بلينكن أمام الرئيس الفلسطيني ان الرئيس الامريكي جو بايدن ملتزم بحل الدولتين وأن القيادة الامريكية تدرك الصعوبات السياسية والاقتصادية التي تواجهها السلطة الفلسطينية.

وقال بلينكن ان "الولايات المتحدة تدين توسيع المستوطنات والاعتداءات على الفلسطينيين من قبل المستوطنين، وتعارض طرد الفلسطينيين من بيوتهم وهدم المنازل" كما شدد بلينكن على ان الولايات المتحدة ملتزمة باعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية.