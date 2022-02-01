إيران: لن نسمح للوكالة الدولية بالوصول إلى كاميرات المراقبة إلى حين إحياء الاتفاق النووي

إيران أبلغت الوكالة أنها تنوي إنتاج قطع من أجهزة الطرد المركزي في مجمع في أصفهان بدلا من تساي في كرج

قال مندوب إيران لدى الوكالة ومقرها في فيينا، محمد رضا غائبي، أمس الإثنين، أن "إيران لن تسمح للوكالة الدولية بالوصول إلى معلومات كاميرات المراقبة الموجودة في منشأة أصفهان النووية الجديدة "ورهن غائبي السماح للوكالة الدولية بمعلومات هذه الكاميرات حين إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى الدولية.

وأشار الدبلوماسي الإيراني إلى أن "الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا تملك إمكانية الوصول إلى المعلومات التنظيمية الخاصة بالمنشآت النووية الجديدة في أصفهان حتى يتم إحياء الاتفاق النووي"، مبيناً أن "إيران أبلغت الوكالة أنها تنوي إنتاج قطع من أجهزة الطرد المركزي في مجمع جديد في أصفهان بدلاً من مجمع تساي في كرج".

وتابع غائبي "تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية محدث ودوري، لإطلاع أعضاء هذه المنظمة على آخر المعلومات الفنية المتعلقة بأنشطة إيران النووية". ولفت إلى أنه "وفق هذا التقرير، أبلغت إيران الوكالة أنها تنوي إنتاج أجزاء من أجهزة الطرد المركزي في مجمع جديد في أصفهان بدلاً من مجمع تساي بمدينة كرج غرب طهران".

وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أمس الإثنين، أن إيران أعلنت عزمها البدء في إنتاج قطع غيار لأجهزة الطرد المركزي الجديدة في موقع جديد في أصفهان بدلاً من كرج.

ووفق الوكالة فقد قام مفتشوها بتركيب كاميرات مراقبة في الموقع الجديد في 24 يناير/كانون الثاني الجاري، مضيفة "فقد توقف إنتاج أجزاء أجهزة الطرد المركزي في مجمع تساي في كرج ولم يبدأ الإنتاج في المجمع الجديد في أصفهان بعد"