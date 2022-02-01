السعودية: مجلس الشورى يصادق على تعديل نظام العلم والشعار والنشيد الوطني

جاءت فكرة تعديل نظام العلم والذي مضى على صدوره ما يقارب 50 عاماً؛ لمواكبة الحراك الكبير الذي تشهده المملكة

صادق مجلس الشورى السعودي، أمس الإثنين، بالأغلبية على مشروع تعديل نظام العلم والشعار والنشيد الوطني،وسيقتصر التعديل دون المساس بمحتوى أو شكل أي منها. وسيقوم في الخطوة المقبلة رئيس مجلس الشورى، بحسب نظام المجلس، برفع الاقتراح إلى الملك.

وقدم المشروع العضو في مجلس الشورى وفق المادة 23 من نظامه سعد بن صليب العتيبي، لـ"مواكبة الحراك الكبير الذي تشهده المملكة في مراجعة وتطوير العديد من الأنظمة"

وبحسب صحيفة "سبق" السعودية، جاءت فكرة تعديل نظام العلم والذي مضى على صدوره ما يقارب 50 عاماً؛ لمواكبة الحراك الكبير الذي تشهده المملكة في السنوات الأخيرة في مراجعة وتطوير العديد من الأنظمة، والنصوص التشريعية الداعمة لأهداف ومبادرات رؤية المملكة 2030.

واضافت الصحيفة أنه ظهرت الحاجة إلى سد الفراغ التشريعي، بشأن عدم وجود نظام يُحدد نشيد الدولة، ويفصل الأحكام المتعلقة به؛ باعتباره متطلبا مهما نص عليه النظام الأساسي للحكم في المادة الرابعة منه. وكذلك ضرورة وضع المحددات والضوابط لاستخدام شعار الدولة، وتحديد العقوبات التي تطبق في حال المخالفة.