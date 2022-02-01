مغادرة الجنود للمكان وترك عمر خلفهم دون التأكد من حالته الصحية معاكس تمامًا لقيم الجيش الإسرائيلي

أفضت نتائج التحقيق الإسرائيلي حول وفاة الفلسطيني عمر عبد المجيد أسعد( 80 عاما) بعد توقيفه من قبل جنود اسرائيليين الى أنه "حادث خطير ومؤسف، ناجم عن فشل أخلاقي للقوة العسكرية واتخاذ القرار الخاطئ على المستوى المهني والانضباط ترتب عليه إلحاق الضرر بقيمة احترام كرامة الإنسان"

ومع ذلك، فقد أظهر التحقيق أنه لم يوجد استخدام للعنف باستثناء خلال مرحلة التغلب على المقاومة التي أبداها أسعد لحظة اعتقاله. ويبين التحقيق أن فشل تلك القوة يتمحور حول ترك الرجل على الأرض بمفرده، دون أي معالجة ودون التأكد من حالته.

وتسلم رئيس هيئة الأركان العامة الجنرال أفيف كوخافي نتائج التحقيق الذي أجري على مستوى القيادة الوسطى حول نشاط عسكري للجيش الإسرائيلي في أعقاب موت الفلسطيني عمار عبد المجيد اسعد من بلدة جلجيليا. وتم "إجراء التحقيق خلال الأسبوع المنصرم مع كافة المحاربين ذوي العلاقة في الشرطة العسكرية".

وتبين من التحقيق، أنه خلال نشاط عسكري أجري، ليلًا، في بلدة جلجيليا شمال مدينة رام الله في الضفة الغربية، أقدم جنود على توقيف سيارات للتفتيش، كان عمار أسعد يقود إحداها، ولم تكن بحوزته بطاقة هوية كما رفض الانصياع للفحص والتفتيش.

"ومن أجل استكمال نشاطات القوات في الميدان، ونظرا لعدم تعاون أسعد الذي استمر لعدة دقائق في المعارضة والمقاومة، وُضعت قطعة قماش على فمه لفترة من الوقت وتم تقييد يديه، و اقتادته القوات الى ساحة مبنى قريب حيث تواجد ثلاثة فلسطينيين آخرين. في نهاية العملية، وبعد مرور نحو نصف ساعة أطلقت القوات سراح الفلسطينيين فيما حررت يدا أسعد من الأغلال".

هذا وأوضح التحقيق أن القوات لم تلاحظ أي علامات أو أعراض تظهر وضعه الصحي . ونتيجة لمعارضته، اعتقد الجنود ان اسعد كان نائمًا ولم يحاولوا إيقاظه ليتم الإعلان عن وفاته بعد عدة ساعات. يذكر ان استنتاجات جزئية من تقرير تشريح الجثة التي نقلها الفلسطينيون تشير الى ان وفاة أسعد ناجمة عن التوقف المفاجئ في عضلة القلب.

وصادق رئيس الأركان على نتائج التحقيق وقال إن "مغادرة الجنود للساحة وترك أسعد في المكان دون التأكد من حالته الصحية معاكس تمامًا لقيم الجيش الإسرائيلي، وفي مقدمتها واجب الحفاظ على كرامة كل إنسان مهما كان".

هذا وأصدر رئيس هيئة الأركان أمرًا بضرورة "استخلاص نتائج تحقيق القيادة وعبره واستيعابها ونشرها بين جميع القوات، لمنع تكرار مثل هذه الحالات". وبناء على نتائج التحقيق، سيتم توبيخ قائد كتيبة "نتساح يهودا" من قبل قائد قيادة المنطقة الوسطى، كما سيتم اتخاذ إجراءات الفصل الفوري بحق كل من قائد السرية وقائد الفصيلة ولن يشغلا مناصب قيادية لمدة عامين.