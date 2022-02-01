وزارة الخارجية الإسرائيلية ترفض تقرير أمنستي المقرر نشره اليوم وتصفه بالمعادي للسامية

تستخدم منظمة العفو البريطانية في التقرير معايير مزدوجة الى جانب الشيطنة لنزع الشرعية عن إسرائيل

من المقرر أن تنشر منظمة العفو الدولية اليوم الثلاثاء، تقريرًا حادًا يشتمل على انتقادات لإسرائيل بأنها تمارس سياسة الفصل العنصري داخل إسرائيل وفي أراضي الضفة الغربية سواء بسواء. ويفاجئ التقرير من حيث الفحوى القيادات في اسرائيل لا سيما أن امنستي تعتبر واحدة من بين أكبر منظمات حقوق الإنسان في العالم، على ما جاء في موقع أخبار كان 11.

وتقول وزارة الخارجية إن التقرير منحاز وكاذب ومعاد للسامية. وانضم إليها، في انتقاد التقرير قبل نشره مكتب الإعلام الوطني الإسرائيلي والناطق باسم الجيش الإسرائيلي ومنظمات يهودية.

ويخشى من أن يمثل هذا التقرير دعماً للمنظمات التي تدعو الى مقاطعة اسرائيل. كما يثير التقرير الحالي قلق اسرائيل من أن تصدر الأمم المتحدة - في إطار اتفاقية حقوق الإنسان للمنظمة، ومجلس حقوق الإنسان الذي يحقق في العملية العسكرية خلال الحرب بين غزة واسرائيل "حارس الأسوار" والمحاكم الدولية - قرارًا يدين إسرائيل بأنها تنتهج سياسة الفصل العنصري، ما قد يأخذ الأمور في نهاية المطاف إلى المستوى القانوني.

ونشرت وزارة الخارجية رداً رسميا على التقرير جاء فيه "تستخدم منظمة العفو البريطانية بنشرها هذا التقرير الكاذب، معايير مزدوجة الى جانب الشيطنة لنزع الشرعية عن إسرائيل. وهذه هي بالضبط العناصر التي تتكون منها معاداة السامية الحديثة. ففي نهاية الأسبوع الماضي، فقط تعرض يهود في لندن للهجوم. التقرير هو في الواقع ضوء أخضر للمهاجمين ومن في حكمهم للإعتداء ليس فقط على إسرائيل بل على اليهود في جميع أنحاء العالم".

وأضاف وزير الخارجية يائير لابيد: "بدلاً من البحث عن الحقائق، تستشهد منظمة العفو الدولية بأكاذيب تنشرها المنظمات الإرهابية. وكانت خمس دقائق من التدقيق الجاد كافية لمعرفة أن الحقائق الواردة في التقرير الذي سيتم نشره لا تمت للواقع بصلة. إسرائيل ليست كاملة، لكنها مع ذلك دولة ديمقراطية ملزمة بالقانون الدولي، مفتوحة على النقد، لديها إعلام حر ومحكمة عليا قوية ".

من جانبها، عارضت السلطة الفلسطينية رد لابيد على التقرير. وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية في رام الله أن لابيد ليس أكثر من "ناشر أكاذيب" وأنه "يتجاهل عشرات القوانين الإسرائيلية العنصرية التي تميز بين اليهود والعرب، وأبرزها قانون المواطنة".