مناورات بحرية عسكرية بالشرق الأوسط لـ"مواجهات التهديدات" بمشاركة أكثر من 60 دولة ومنظمة

بمشاركة 60 دولة ومنظمة من بينها أمريكا والبحرين والامارات وسلطنة عمان ومصر باستخدام التكنلوجيا الحديثة

بمشاركة أكثر من 60 دولة ومنظمة، بينها أمريكا والبحرين والإمارات وسلطنة عمان ومصر، تتواصل فعاليات النسخة السابعة من أضخم مناورات بحرية عسكرية بالشرق الأوسط (IMX/ce22)، ‬باستخدام‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬الحديثة، ‬يضم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ 80‭ ‬نظاما‭ ‬مسيرا‭ ‬وتستمر حتى الـ 17 من فبراير/شباط الجاري.

ووفق حساب القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية على حسابها على تويتر، فإن المناورات البحرية تشمل 9 آلاف فرد و50 سفينة من أكثر من 60 دولة شريكة ومنظمة دولية تعمل في الخليج العربي وخليج عمان وبحر العرب والبحر الأحمر وشمال المحيط الهندي.

وأكد ‬ ولي‭ ‬العهد‭ ‬نائب‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬البحريني، الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة على ‬أهمية الأدوار‭ ‬المهمة‭ ‬للولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬والدول الشقيقة‭ ‬والصديقة‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬حركة‭ ‬الملاحة‭ ‬البحرية‭ ‬الدولية‭ ‬من‭ ‬أية‭ ‬تهديدات‭ ‬تؤثر‭ ‬سلباً‭ ‬على‭ ‬مسار‭ ‬التجارة‭ ‬العالمية.

واعتبر أن ‬هذه‭ ‬التمارين‭ ‬المشتركة‭ ‬تعزز‭ ‬العمل‭ ‬الدولي‭ ‬المشترك‭ ‬لمواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬تحد‭ ‬من‭ ‬حرية‭ ‬الملاحة‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬التدفق‭ ‬الحر‭ ‬للتجارة‭ ‬البحرية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬والعالم.

ومن جهته أوضح‭ ‬ ‬قائد‭ ‬القوات‭ ‬البحرية‭ ‬بالقيادة‭ ‬المركزية‭ ‬الأمريكية‭ ‬قائد‭ ‬الأسطول‭ ‬الخامس‭ ‬والقوات‭ ‬البحرية‭ ‬المشتركة،‭‭ ‬تشارلز‭ ‬برادفورد‭ ‬كوبر، ‬أن‭" ‬التمرين‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬القدرات‭ ‬وتعزيز‭ ‬علاقات‭ ‬القوات‭ ‬البحرية‭ ‬للدول‭ ‬المشاركة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬النظام‭ ‬الدولي‭ ‬وتحقيق‭ ‬السلام".

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