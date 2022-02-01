تقرير: وزير أمن إسرائيلي سابق سيتولى تسويق شركة IAI الإسرائيلية للصناعات العسكرية بالمغرب

المرة الأولى التي يتولى فيها رئيس الشركة الإسرائيلية للصناعات العسكرية عمليات التسويق بنفسه

من المزمع أن يتولى وزير الأمن الإسرائيلي السابق عمير بيريتس (من أصول مغربية) عمليات التسويق التي ستقوم بها شركة IAI للصناعات العسكرية في المغرب، وهي المرة الأولى التي سيتولى فيها رئيس المؤسسة التابعة للحكومة الإسرائيلية عمليات التسويق بنفسه"للمساهمة في بناء أهداف جديدة لـمستقبل الشركة" بحسب ما أورده موقع"واينت"الإسرائلي.

وكانت الحكومة الإسرائيلية، قد صادقت في نوفمبر/تشرين الثاني من العام المنصرم، على اقتراح وزير الأمن بني غانتس ووزير المالية أفيغدور ليبرمان بتعيين رئيس حزب العمل السابق عمير بيريتس رئيسا للصناعة الجوية الإسرائيلية.

وأكدت التقارير أن "هذه الخطوة تمثل سابقة في إدارة الشركة الإسرائيلية، إذ إن رؤساءها السابقين لم يسعوا لتولي مجال التسويق وإذا ما كُلفوا بذلك يكون ذلك بناء على طلب مباشر من المدراء التنفيذيين لتمثيل الشركة أمام نظرائهم في الخارج".

يأتي ذلك بعد أن تحدثت تقارير إسرائيلية عن أن المغرب وقع مع شركة IAI صفقة بقيمة 22 مليون دولار من أجل اقتناء طائرات انتحارية مسيرة عن بُعد من نوع "هاروب"، كما أنها تأتي في الوقت الذي يُخصص فيه المغرب لإنشاء مصنع لهذا النوع من الطائرات على أراضيه بشراكة مع وزارة الدفاع الإسرائيلية.

وكان وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، قد حل بالمغرب وفي نوفمبر/تشرين الثاني من العام المنصرم في زيارة رسمية هي الأولى لمسؤول حكومي إسرائيلي يحمل هذه الصفة إلى المملكة، حيث وقع مع الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، اتفاقية ثنائية تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، وهي أول اتفاقية من نوعها توقعها إسرائيل مع دولة عربية.

وكان عمير بيريتس مرشحا ليصبح رئيسا لإسرائيل إلى أنه تراجع عن الترشح في مايو/أيار المنصرم وأعلن اعتزاله الحياة السياسية، ملمحا إلى إمكانية الاستقرار في المغرب، البلد الذي ولد فيه (مدينة ابي الجعد) علما أنه كان من بين أول المرحبين بالاتفاق الدبلوماسي المُعلن عن استئناف العلاقات المغربية الإسرائيلية في ديسمبر/كانون الأول من عام 2020 حيث وجه رسالة مصورة للمغاربة باللهجةالمغربية.