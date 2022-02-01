إسرائيل: تسجيل 67580 إصابة جديدة بكورونا منها 1084 في حالة خطيرة

1084 شخصا تم نقلهم إلى المستشفى في حالة خطيرة، تم إدراج 306 على أنهم في مرحلة حرجةو147 يحتاجون لأجهزة التنفس

ذكرت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 67580 إصابة جديدة بوباء كورونا منها 1084 في حالة خطيرة بنسبة إيجابية بلغت 15.1 في المئة تم إدراج 306 على أنهم في مرحلة حرجة و247 يحتاجون لأجهزة التنفس الاصطناعي.

وسجلت البيانات مقارنة بالأيام السبعة السابقة قفزة بنسبة 21.1 في المئة في الحالات الشديدة، وهو ما يتماشى مع ما توقعت وزارة الصحة.

وكان وزير الصحة نيتسان هورويتز، قد قال الجمعة المنصرم، إن الموجة الخامسة التي يغذيها المتحور "أوميكرون" شديد العدوى يمكن أن تكون قد تجاوزت الذروة، على الرغم من أنه حذر من أن الحالات الخطيرة ستستمر في الارتفاع لمدة أسبوعين على الأقل.

جدير بالذكر أن 642.137 تلقوا الجرعة الرابعة من اللقاح المضاد لكورونا و4.442.029 والجرعة الثانية 6.093.060 والجرعة الأولى 6.691.151 لدود الساعة 12.20 بتوقيت القدس، وحتى الآن، توفي 8804 حالة جراء الوباء في إسرائيل منذ بداية الوباء.