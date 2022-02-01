إيران:"الكثير من مشاكل المغرب تأتي بسبب إصرار بعض المسؤولين على التطبيع مع إسرائيل"

بوريطة:" رفض وإدانة المغرب لكل أشكال التدخلات الإيرانية السافرة في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون الخليجي"

طالب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة بـ"التوقف عن كيل التهم لإيران، متهما الرباط بالتسبب بتوترات في تلك المنطقة (دون أن يكشف عنها)" وقال إن "الكثير من مشاكل المغرب تأتي بسبب إصرار بعض المسؤولين على التطبيع مع إسرائيل".

واشار سعيد خطيب زاده، أمس الإثنين، إلى أن "طهران تدين عملية التطبيع مع إسرائيل”، محذرا "الدول المنخرطة في اتفاقيات التطبيع" من أنها “ستكون أول ضحايا إسرائيل".

وكان وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، في بيان، قبل أيام، قد أعلن عن "رفض وإدانة المغرب لكل أشكال التدخلات الإيرانية السافرة في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون الخليجي"وشدد على أن "المغرب يعتبر دائما استقرار وأمن دول الخليج العربي جزءا لا يتجزأ من أمنه واستقراره، إيمانا منه بما يجمعهما من وحدة المصير، ومن تطابق في وجهات النظر إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك."

كما حذر ناصر بوريطة، أيضا من "امتداد المذهب الشيعي في غرب إفريقيا"، مشددا على أن "الأمن الروحي للمغاربة وللقارة الأفريقية يعتبر من بين الأولويات للتصدي للأطماع الإيرانية في القارة"

وكانت الخارجية المغربية قد أعلنت عام 2018 قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران على خلفية صلة حزب الله اللبناني بجبهة البوليساريو، حيث "طالبت الرباط حينها من السفير الإيراني المغادرة بعد حصولها على معلومات كشفت دعما ماليا ولوجستيا وعسكريا قدمه الحزب للبوليساريو".