تقرير: المسيّرات التي استهدفت الإمارات إيرانية الصنع من نوع "شاهد 136"

أضاف المصدر أن مسيرات "شاهد 136" الإيرانية متطورة جداً ويصل مداها إلى نحو ألفي كيلومتر.

كشف مصدر أمني عربي لـموقع "إيلاف" اللندني أن مسيّرة من نوع "شاهد 136" إيرانية الصنع أُسقطت في أجواء سلطنة عُمان بعد إطلاقها باتجاه دولة الإمارات ليل 29 يناير/كانون الثاني الماضي. وأضاف المصدر أن مسيرات "شاهد 136" الإيرانية متطورة جداً ويصل مداها إلى نحو ألفي كيلومتر.

يشار الى أن دولة الإمارات تمكنت، خلال الأيام الأخيرة، من إحباط أكثر من هجوم حوثي بالصواريخ الباليستية والمسيرات، كان آخرها الهجوم الذي تعرضت له خلال زيارة رئيس الدولة الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ للإمارات.

وأعلنت وزارة الدفاع الاماراتية في بيان، الأحد عن "اعتراض وتدمير دفاعاتها الجوية لصاروخ باليستي اطلقته جماعة الحوثي الارهابية تجاه الدولة ولم ينجم عن اية خسائر"ومن جهتها أدانت واشنطن الهجوم الحوثي "بينما يزور الرئيس الإسرائيلي دولة الإمارات لبناء الجسور وتعزيز الاستقرار في جميع أنحاء المنطقة، يواصل الحوثيون شن هجمات تهدد المدنيين".

وتناقلت وسائل إعلام غربية خلال الشهر الأخير أنباء عن تزويد إيران للحوثيين بمسيرات "شاهد 136" الإيرانية المتطورة وبعيدة المدى، وأشارت المعلومات إلى أن الحوثيين يستخدمون هذه المسيرات لاستهداف كل من السعودية والإمارات.