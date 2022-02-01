الشرطة تعترف لأول مرة: كانت هناك إساءة باستخدام برنامج التجسس بيغاسوس

المستشار القضائي للحكومة يعين فريق تحقيق لفحص قضية التنصت على مواطنين

لأول مرة منذ نشر سلسلة التحقيقات في صحيفة "كالكليست" الاقتصادية حول استخدام الشرطة الإسرائيلية لبرنامج التجسس "بيغاسوس" لشركة NSO على هواتف المواطنين، اعترفت الشرطة الإسرائيلية اليوم الثلاثاء لأول مرة بأنه بعد تحقيقات أجرتها بالموضوع "اكتشفت نتائج إضافية تغير بنواحي معينة وضع الأمور". وبحسب الشرطة، فان النتائج تم تسليمها الى المستشار القضائي المنتهية ولايته افيحاي ماندلبيت.

وقالت الشرطة في بيان "على ضوء تشكيل فريق تحقيق خاص برئاسة نائب المستشار القضائي للحكومة، أمر المستشار القضائي اتخاذ خطوات فورية بهدف منع إمكانية تجاوز للسلطة، وشرطة إسرائيل ستعمل بموجب ذلك".

وأضاف بيان الشرطة :"رئيس قسم التحقيقات والاستخبارات، برأي قائد الشرطة، سيصدر أوامره لكافة عناصر الشرطة بالتعاون بشكل كامل مع عمل طاقم التحقيق، والانصياع الى اوامرة، وتقديم الإجابات على الأسئلة وتسليم كافة المستندات والمعلومات المطلوبة، والسماح بالوصول الى أنظمة المعلومات وتوفير المعلومات التقنية حول الوسائل المتاحة لشرطة إسرائيل بما في ذلك المعلومات التي في حوزة اطراف ثالثة"

وعلى صعيد متصل، المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية ابيحاي ماندلبيت عين الثلاثاء "فريق للتحقيق بالتنصت عن طريق اتصالات بين الحواسي