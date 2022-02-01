الفاتيكان ينتقد الساسة اللبنانيين "يتعين وضع نهاية لتربح القلة من معاناة الكثرة"

وتابع المطران أن "البابا فرنسيس يرغب في زيارة لبنان قريباً".

انتقد أمين سر الفاتيكان للعلاقات مع الدول، المطران بول ريتشارد غالاغير، اليوم الثلاثاء، الساسة اللبنانيين، "يتعين وضع نهاية لتربح القلة من معاناة الكثرة. لا للمزيد من أنصاف الحقائق التي تحبط طموحات الشعب".

وأضاف المطران بعد لقائه مع رئيس الجمهورية ميشال عون في القصر الرئاسي في بعبدا: "توقفوا عن استغلال لبنان والشرق الأوسط لمصالح ومكاسب خارجية"، مؤكدا أنه "يجب إعطاء الشعب اللبناني الفرصة لرسم مستقبل أفضل على أرضه دون تدخل لا داعي له"، حسب موقع العربية.

وتابع المطران، أن "الكرسي البابوي يمكنه استضافة حوار بين الأطراف السياسية اللبنانية إذا طلبت ذلك جميع الأطراف المعنية". مؤكدا أن "البابا فرنسيس يرغب في زيارة لبنان قريباً".

يشار إلى أن تصريحات المطران جاءت بعد أسبوع من انتقاد البنك الدولي للطبقة الحاكمة اللبنانية واتهامه لها "بتدبير" إحدى أسوأ حالات الكساد الاقتصادي الوطني في العالم بإحكام قبضتها الاستغلالية على الموارد.

ويذكر أن لبنان يعاني من أزمة مالية بدأت عام 2019 عندما انهار النظام المالي تحت وطأة ديون هائلة. ويقر الساسة اللبنانيون بوجود فساد في البلاد، لكن لم يتحمل أحد المسؤولية الفردية، ويقولون إنهم يبذلون ما في وسعهم لإنقاذ اقتصاد البلاد.