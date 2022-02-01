إسرائيل:كابينيت كورونا يقرر الغاء الشارة الخضراء باستثناء المناسبات والحفلات

رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت يتعهد بمساعدة أصحاب المصالح الذين تضرروا من القيود الاخيرة

اصدر المجلس الوزاري المصغر لشؤون كورونا (الكابينيت )اليوم بتقليص سريان الشارة الخضراء والغائها تقريبا، وسيقتصر سريانها فقط على الاحداث التي ستعرف بأنها عالية الخطورة، مثل الاعراس والحفلات وفقا لتوصية وزارة الصحة. الخطة الجديدة ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من منتصف ليلة (الاحد -الاثنين) القادمة.

بموجب القرار من تلقى ثلاثة أو أربعة تطعيمات يحق له الحصول على الشارة الخضراء بدون فترة زمنية محددة، ومن حصل على جرعتي تطعيم يحق له الحصول على الشارة حتى أربعة أشهر من تلقي الجرعة الثانية، أيضا المتعافين يحق لهم الحصول على الشارة الخضراء لفترة أربعة أشهر منذ شفائهم. وكانت الجلسة اليوم الأولى منذ ثلاثة أسابيع.

وزير المالية افيغدور ليبرمان والذي طالب بإلغاء الشارة الخضراء كليا لم يحضر الجلسة، الوزير زئيف الكين عارض تقليص قيود الشارة الخضراء وطالب بتأجيل القرار مدة أسبوعين او اتخاذ قرار بأن القرارات الجديدة سارية بعد أسبوعين. وذكر موقع "والا" نقلا عن مسؤولين حضروا الجلسة بأن الوزير الكين أوضح انه في ذروة الموجة الخامسة واحتمال ارتفاع عدد الوفيات والحالات الخطيرة خلال الأسبوعين القادمين، ليس من الصحيح تقليص تعليمات الشارة الخضراء. وعلى ضوء المخاوف من المتحور الجديد، أضاف الكين انه من المفض تأجيل أو الغاء القرار.

في مستهل الجلسة، صرح رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت وقال ان الحكومة ستساعد المصالح التجارية التي تضررت اقتصاديا في الموجة الأخيرة وقال :"التفاصيل يتم مناقشتها وسيتم تلخيصها، لن نترك أحد وراءنا".

وحذر بينيت من أن الموجة ستستمر وسيكون لدينا أسبوعين "صعبين"، وحذر من "أجواء نهاية الدورة" بين الجمهور وبين متخذي القرار. رئيس الحكومة شدد على ان اللقاءات تحمي "بصورة جيدة" من متلازمة PIMS وشدد "هذه بالتأكيد بشرى جيدة".

وأضاف :"نحن نحارب كل الوقت للحفاظ على الاقتصاد مفتوحا، على ان كل شيئ يعمل" وتابع "نحن ندرك الصعوبات والخطاب الجماهيري، ونحن نصغي الى القطاع التجاري، لذلك ، انا اريد ان أقول بشكل واضح: الحكومة ستساعد المصالح التي تضررت بشدة في هذه الموجة".