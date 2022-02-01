بينيت يكشف: الجيش الاسرائيلي سيبدأ بعد عام تشغيل منظومة اعتراض باستخدام الليزر

ورئيس الحكومة الإسرائيلية يؤكد مجددا ان معركة إسرائيل ضد ايران مستمرة مع او بدون اتفاق حول النووي

كشف رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت مساء اليوم ان الجيش الإسرائيلي سيبدأ بعد عام بتشغيل منظومة اعتراض عن طريق الليزر، في البداية سيكون الاستخدام تشغيليا، ولاحقا سيكون روتينيا، وسيكون في البداية في الجنوب وبعدها ستنتقل الى مناطق أخرى في اسرائيل، تصريحات بينيت جاء هذا خلال كلمه له في المؤتمر الدولي لمعهد أبحاث الأمن القومي (INSS).

ووفقا له، المنظومة الجديدة ستعكس الوضع الحالي والذي تقوم به حركة حماس بإطلاق قذائف رخيصة، تجعل إسرائيل تتكبد مبالغ كبيرة خلال اعتراضها عن طريق منظومة القبة الحديدية، والتي بلغت عشرات الاف الدولارات لكل عملية اعتراض.

وقال بينيت :"هذا سيتيح لنا على المدى المتوسط-البعيد، بتطويق إسرائيل بجدار من الليزر يحميها من الصواريخ، القذائف، الطائرات المسيرة وتهديدات أخرى وعمليا سنسحب من العدو أقوى ورقة لديه ضدنا" وتابع بينيت "المعادلة ستنعكس- هم سيستثمرون أكثر ونحن أقل".

وأضاف بينيت :"إن كان من الممكن اعتراض صاروخ أو قذيفة باشعاع كهربائي يكلف عدة دولارات، نحن عمليانبطل حلقة النيران التي اقامتها ايران على حدودنا" وتابع رئيس الحكومة"هذا الجيل الجديد من الدفاع الجوي الإسرائيلي يمكن ان يستخدمه أصدقائنا في المنطقة، والذين هم أيضا يتعرضون لتهديدات شديدة من ايران ومن اذرعها".

وتطرق بينيت في كلمته أيضا الى المباحثات النووية للدول العظمى مع ايران وقال "نأمل ان تنتهي بدون اتفاق، الاتفاق هو مفاوضات تحت الضغط. ولا أي اتفاق سيمنعنا عن العمل للدفاع عن أنفسنا.الاستراتيجية الإسرائيلية ستبقى كما هي في حال وجود اتفاق، او بدون اتفاق. في كلا الحالتين معركتنا مستمرة".