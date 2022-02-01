تقرير: تدريب لسلاح الجو الإسرائيلي على هجوم في ايران بحضور ضابط امريكي

تواجد الضابط الأمريكي في التدريب العسكري اكدة بيان المنتدى الإسرائيلي-الأمريكي حول ايران

إسرائيل اتاحت لأول مرة لضابط من الجيش الأمريكي المشاركة كمراقب في تدريب عسكري لسلاح الجو الإسرائيلي حاكى هجوما على أهداف "طويلة المدى" بما يشمل أهدافا في ايران، وبحسب ما كشفته هيئة البث الرسمية "كان" مساء اليوم فإن التدريب العسكري السري جرى قبل أسبوعين باستخدام عشرات المقاتلات، وفي الخلفية المحادثات الأخيرة حول البرنامج النووي الإيراني.

وكان مسؤول كبير في وزارة الخارجية الامريكية صرح أمس خلال مؤتمر صحافي ان نافذة الفرص للمباحثات حول العودة الممكنة للاتفاق النووي الإيراني آخذة في النفاذ :"لايمكن الاستمرار بالمباحثات الى الابد بسبب وتيرة التقدم بالبرنامج النووي الإيراني" وأوضح :"أوضحنا هذا الامر للايرانيين ولباقي الدول العظمى لم تتبقى أسابيع إضافية للتوصل الى صفقة حتى يصبح الاتفاق النووي لا فائدة منه" لذلك، فان للتدريب الذي شمل حضورا أمريكيا في أماكن لا يتاح فيها أي تواجد لجهة أجنبية ، بحسب "كان" يوجد أهمية كبيرة، حيث عرض الجيش الإسرائيلي قدراته العملياتية بشأن هجوم ضد ايران أمام أعين الأمريكيين.

وذكرت "كان" نقلا عن مصادر أن التدريب شمل عدة سيناريوهات، بينها التزود بالوقود جوا، هجوم على هدف طويل المدى والتعامل مع صواريخ ارض-جو. إشارة للتواجد الأمريكي اعطيت خلال اجتماع المنتدى الأمريكي-الإسرائيلي الاستراتيجي حول القضية الإيرانية "ليشم"، الأسبوع الماضي، حيث ذكر البيان الأمريكي بعد المنتدى أن كلا الجانبين باركوا تواجد مراقب أمريكي في تدريب جوي. إضافة لذلك، من المرتقب اجراء عدة تدريبات مشتركة لكلا الجيشين، بينها تدريب "جونيفور كوبرا"، الذي يحاكي اعتراض صواريخ طويلة المدى.