إسرائيل: جهود حكومية لاعداد خطة لوقف غلاء المنتجات

أجريت اليوم اجتماعات مكثفة بهدف اعداد خطوات حكومية لوقف غلاء الأسعار في إسرائيل

أفادت هيئة البث الرسمية "كان" انه في ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية ووزارة المالية أجريت مباحثات مكثفة في محاولة لإعداد خطوات توقف غلاء أسعار المنتجات الاستهلاكية و تعمل على تهدئة الاحتجاجات.

ويتضح انه خلال الأيام القادمة سيتم استعراض خطة تشمل بشكل أساسي تخفيض في أسعار الجمارك، بهدف زيادة المنافسة، أيضا من الممكن ان تكون خطوات لتخفيض الضرائب موجهة الى الطبقة الوسطى والضعيفة من خلال إعطاء نقاط استحقاق، وذلك بهدف زيادة دخل الإسرائيليين.

وأعلنت شركة اوسم-نستلة الغذائية الليلة انها قررت تأجيل رفع أسعار منتجاتها مدة ثلاثة أشهر، بعد عيد الفصح، وستجري خلال هذه الأشهر دراسة معمقة لايجاد طرق مختلفة لوقف الغلاء. ونشر الإعلان بعد نهاية اجتماع جرى الليلة بين إدارة الشركة ووزير المالية افيغدور ليبرمان استعرضوا خلالها السبب الذي دفعهم الى رفع الأسعار.

وقال رئيس الهستدروت ارنون بار دافيد الليلة لـ"كان" ان وزير المالية ورئيس الحكومة يمكنهم استصدار أوامر لوقف غلاء الأسعار وقال "أتوقع منهم البحث عن حلول وليس فقط كتابة الرسائل"