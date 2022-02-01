قلق في إسرائيل: الكشف عن إصابات بالمتحور الجديد بين متعافين من اوميكرون

المتحور الجديد الذي كشف عنه لأول مرة في الصين لديه قدرة على الانتقال اسرع من اوميكرون

أفاد موقع "معاريف" الليلة انه تم الكشف عن حالات إصابة بالمتحور الجديد BA.2 بين المتعافين في اوميكرون (BA.1) وبحسب التقديرات فان الحديث يدور عن أقل من عشرة حالات وليس من المعروف ان كان هؤلاء تلقوا التطعيم ضد كورونا، أو انهم من المجموعة السكانية المعرضة للخطر.

المتحور الجديد الذي اطلق عليه BA.2، اكتشف قبل عدة أسابيع في الصين، وفي نهاية الأسبوع أفادت هيئة البث الرسمية "كان" انه تم رصد 20 حالة في اسرائيل، وان المتحور يثير المخاوف بين الباحثين الذين حذروا انه من الممكن ان يكون أكثر فتكا.

وفي وقت سابق الليلة، تطرقت منظمة الصحة العالمية الى المتحور الجديد وحذرت من انه معد أكثر، مع ذلك شددت أن الفوارق بينه وباقي المتحورات ليست كبيرة مثل التي كشفت في دلتا واوميكرون، إضافة لذلك فانه بحسب نتائج اولية، فان التطعيم فعال ضده بصورة مشابهة مثل التي مع اوميكرون.