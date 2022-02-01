الرئيس التركي يؤكد لرئيس الحكومة اللبنانية أن بلاده  مستعدة لدعم البنى التحتية وإعادة إعمار مرفأ بيروت

أكد أردوغان "إننا مصممون على زيادة مساعداتنا للبنان في الفترة المقبلة، وتعاوننا السياحي، وفي مجال التعليم"

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، أن بلاده دولة وشعبا ترغب بتعزيز التعاون والتضامن مع الأشقاء اللبنانيين والشعب اللبناني بأسره وأنها ستواصل مساعدة لبنان في الفترة المقبلة.

وقال أردوغان، عقب مؤتمر صحفي مشترك بينه وبين رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أنه "تناولنا في اجتماعنا العلاقات الثنائية، وخصوصاً تطوير التواصل وتعزيز فرص التعاون. كما ناقشنا سبل المساهمة في دعم لبنان". حسب موقع الميادين

وتابع أردوغان أنه: "في الأيام الأولى بعد انفجار مرفأ بيروت، أوفدت نائبي ووزير الخارجية إلى لبنان تعبيراً عن تضامننا. وبعد انفجار عكار، أرسلنا طائرة مساعدات، ومستعدون لدعم جهود الاصلاح التي تبذلها الحكومة اللبنانية"، معرباً عن استعداد بلاده " لتقديم الخبرات على صعيد التعاون الرقمي للخدمات العامة".

وأكد أردوغان "إننا مصممون على زيادة مساعداتنا للبنان في الفترة المقبلة، وتعاوننا السياحي، وفي مجال التعليم. كما سنواصل المساهمة في قوات اليونيفيل".

من جانبه، قال ميقاتي إنه "بحثنا في العمق العلاقات بين بلدينا التي اكتسبت في الفترة الأخيرة دفعاً قوياً وفعالاً في كل المجالات، على أسس التعاون والتفاهم المشترك لقضايا البلدين". مضيفا أنه "تحدثنا عن العلاقات اللبنانية - التركية وموضوع النازحين، وضرورة تضافر كل الجهود لعودتهم إلى بلادهم. وثمّنت مواقف الرئيس إردوغان لتوطيد علاقاتنا، وهي ستبقى متينة وقوية على الصعد كافة، وفي كل القضايا".

وأضاف ميقاتي أنّ "لبنان يمرّ بأزمة تكاد تكون الأسوأ في العالم على كل الصعد الاقتصادية والمالية والاجتماعية، ونحن بحاجة للدعم والعون في كل المجالات".

يشار إلى أن الرئيس التركي استقبل رئيس الحكومة اللبنانية بمراسم رسمية في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.ويذكر أن الرئيس التركي دعا رئيس الحكومة اللبنانية إلى زيارة تركيا، مطلع شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي في اتصال هاتفي، بعد نيل حكومته ثقة البرلمان.