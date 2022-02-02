واشنطن تدين تقرير منظمة العفو الذي يتهم إسرائيل بـ "الفصل العنصري" ضد الفلسطينيين

"من المهم عدم إنكار حق الشعب اليهودي في تقرير مصيره، ويجب علينا ضمان عدم تطبيق المعايير المزدوجة"

أعلنت الولايات المتحدة رفضها التام لمزاعم منظمة العفو الدولية بأن إسرائيل تمارس سياسة فصل عنصري تجاه الفلسطينيين في الضفة الغربية والمواطنين العرب في اسرائيل، بحسب النشر في واينت. وجاء في البيان الصادر عن الولايات المتحدة "إننا لا نستخدم في التقارير التي نشرتها وزارة الخارجية مثل هذه المصطلحات مطلقًا. من المهم عدم إنكار حق الشعب اليهودي في تقرير مصيره، ويجب علينا ضمان عدم تطبيق المعايير المزدوجة ".

نشرت منظمة العفو الدولية-أمنستي الثلاثاء، تقريرًا تتهم فيه إسرائيل باتباع سياسة الفصل العنصري تجاه الفلسطينيين في الضفة الغربية والمواطنين العرب في إسرائيل. ويتألف التقرير من 211 صفحة تطرق خلالها بحسب النشر في واينت، الى "نشاط اسرائيل المتمثل بوضع اليد على أراضي وأملاك الفلسطينيين وفق زعم التقرير، والإبعاد القسري للسكان، والقتل بشكل غير قانوني ورفض طلبات الحصول على الجنسية".

وتصدت وزارة الخارجية للتقرير قبل نشره حيث قالت "إن التقرير منحاز وكاذب ومعاد للسامية. وانضم إليها، في انتقاد التقرير قبل نشره مكتب الإعلام الوطني الإسرائيلي والناطق باسم الجيش الإسرائيلي ومنظمات يهودية، وفق النشر في كان 11.

وفي المقابل، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء أن واشنطن غير راضية عن توصيات التحقيق الذي أعده الجيش الإسرائيلي حول مقتل المواطن الفلسطيني عمر عبد المجيد أسعد ، 80 عاما ، قبل نحو ثلاثة أسابيع، وعلى وجه الخصوص الخطوات المتخذة ضد قادة كتيبة "نيتساح يهودا"، وأنها تتوقع أن يتم فتح تحقيق جنائي بما جرى، وفق النشر في معريف. وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، أنها "تتوقع أن يتم محاسبة الضالعين بالأمر وأن يتم إطلاغها على تقدم التحقيق الجنائي في الوقت القريب. سوف نبقى على تواصل مع إسرائيل لمناقشة هذا الحادث المزعج. ليس هناك قضية أهم بالنسبة لنا من الحفاظ على أمن المواطنين الأمريكيين".

وأشار التحقيق الذي أجرته القيادة العسكرية في اسرائيل الى النتائج التي تم التوصل اليها وتتلخص بتوبيخ قائد كتيبة "نيتساح يهودا". أما ضابط الفرقة وضابط القسم فسيتم إبعادهما عن منصبيهما بشكل فوري وحرمانهما من استلام رتب قيادية لمدة عامين.

ودلت نتائج التحقيق الإسرائيلي حول وفاة الفلسطيني عمر عبد المجيد أسعد( 80 عاما) بعد توقيفه من قبل جنود اسرائيليين الى أنه "حادث خطير ومؤسف، ناجم عن فشل أخلاقي للقوة العسكرية واتخاذ القرار الخاطئ على المستوى المهني والانضباط ترتب عليه إلحاق الضرر بقيمة احترام كرامة الإنسان".

وصادق رئيس الأركان على نتائج التحقيق وقال إن "مغادرة الجنود للساحة وترك أسعد في المكان دون التأكد من حالته الصحية معاكس تمامًا لقيم الجيش الإسرائيلي، وفي مقدمتها واجب الحفاظ على كرامة كل إنسان مهما كان".