إسرائيل: بعد تسجيل 122 حالة جديدة اجمالي وفيات كورونا يقترب من 9000

رغم انخفاض بعدد الإصابات جراء كورونا واستقرار الإصابات الخطيرة سجلت 122 حالة وفاة جديدة

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم عن 60,329 إصابة بفيروس كورونا جاءت بعد إجراء 230,715 وكانت نسبة الفحوصات الإيجابية خلالها 26.15%،في حين بلغت الإصابات الخطيرة 1,085 إصابة من بينهم 260 يستعينون بأجهزة تنفس، اجمالي حالات الوفاة ارتفع الى 8,926 حالة وفاة بعد تسجيل 122 حالة وفاة جديدة.

ويشار الى أن كابينت كورونا أقر امس تسهيلات بقيود الشارة الخضراء والتي ستطبق فقط في المناسبات التي ستعرف على أنها بخطر عالي مثل الاعراس والحفلات، بموجب توصية وزارة الصحة، الخطة الجديدة ستدخل حيز التنفيذ منتصف ليلة الاحد الاثنين.

بموجب الخطة سيتم تمديد الشارة الخضراء لمن تلقوا الجرعة الثالثة بدون تحديد زمن محدد، ومن تلقى التطعيم مرتين يمكن الحصول على الشارة حتى أربعة أشهر من موعد تلقي الجرعة الثالثة، المتعافون سيحصلون على الشارة الخضراء على مدار أربعة أشهر من موعد تعافيهم، وكانت هذه جلسة الكابينيت الأولى في غضون ثلاثة أسابيع.

كما مدد الكابييت التعليمات السارية في مطار بن غوريون الدولي، والتي تلزم اجراء فحص كورونا قبل المجئ الى إسرائيل وبعد الهبوط حتى 7 آذار/مارس. مع ذلك، ابتداء من يوم الثلاثاء القادم، سيتم الغاء فحص كورونا قبل السفر من إسرائيل لمن ليس متطعما أو متعافيا. وأقرت أيضا أن من عاني من اعراض قبل أسبوعين من الرحلة الى إسرائيل يمكن صعود الطائرة بعد عرضه فحص "انتيجن" اجري بعد ظهور الاعراض وليس فحص PCR كما كان متبعا.