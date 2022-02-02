إسرائيل تشارك بالمناورات التي يقودها الاسطول الخامس الأمريكي بمشاركة دول عربية

دول عربية تشارك بالمناورات البحرية لا تربطها علاقات ديبلوماسية مع إسرائيل

افاد موقع "يسرائيل ديفنس" اليوم أن البحرية الإسرائيلية تشارك في المناورات البحرية الكبيرة التي يقودها الاسطول الخامس الأمريكي بمشاركة 60 دولة.

وكانت المناورات البحرية العسكرية IMX انطلقت أمس في حين اعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي ان هذه هي المرة الاولى التي تشارك بها سفن السرب 3 و"الوحدة القتالية البحرية" خلال التدريبات، وبحسب البيان ستشارك اسرائيل في المناورات التي ستجري في البحر الاحمر والتي ستكون ضمن التدريبات التي تشملها المناورات البحرية الدولية.

ووفقا للتقرير فان من بين الاساطيل البحرية المشاركة والتي لا يوجد لاسرائيل علاقات ديبلوماسية معها، هناك السعودية، سلطنة عمان، جزر القمر ، جيبوتي، الصومال، اليمن وباكستان، وأيضا تشارك في المناورات أساطيل الامارات والبحرين.

وكان الاسطول الخامس الامريكي أعلن عن مشاركة 9000 شخص من بين 60 دولة، في حين قال المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أن المشاركة في المناورات تعزز الامن الاقليمي وتدفع التعاون في المنطقة.

وستستمر المناورات ثلاثة أسابيع حتى الـ17 من شباط/فبراير، وتجري التدريبات في الخليج العربي، بحر العرب، وخليج عمان وشمال المحيط الهندي.

ويشار الى أن سلاح الجو الاسرائيلي كان شارك في تشرين ثاني/نوفمبر الماضي في مناورات مع الاسطول الخامس الامريكي في البحر الاحمر، بمشاركة الاسطول الاماراتي والبحريني.