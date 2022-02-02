دعمًا لأبو ظبي: الإمارات بانتظار طائرات مقاتلة ومدمرة من واشنطن

الإمارات تلعب دوراً مؤثراً في اليمن بالرغم من سحب قواتها في 2019 الى جانب مشاركتها في التحالف بقيادة السعودية

من المقرر أن تستلم الإمارات دفعة من الطائرات المقاتلة الأمريكية ومدمرة تحمل صواريخ موجّهة، لمساعدة أبو ظبي على التصدي لهجمات جماعة أنصار الله- الحوثيين في اليمن، حسبما أفادت البعثة الأمريكية، في بيان الأربعاء.

وجاء القرار بعد اتصال هاتفي أجراه الثلاثاء وزير الدفاع الأمريكي لويد اوستن مع ولي عهد أبو ظبي نائب القائد العام للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. وأفيد أن التعاون يشمل كذلك "الاستمرار في تقديم معلومات استخباراتية للإنذار المبكر، والتعاون في مجال الدفاع الجوي".

كما أبلغ المسؤول الأمريكي ولي العهد الإماراتي "بقراره نشر طائرات مقاتلة من الجيل الخامس لمساعدة الإمارات في مواجهة التهديد الحالي وكإشارة واضحة إلى أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب الإمارات كشريك استراتيجي طويل الأمد".

يشار إلى أن الإمارات تلعب دوراً مؤثراً في اليمن بالرغم من سحب قواتها منه في 2019 الى جانب مشاركتها في التحالف العربي الذي تقوده السعودية دعما للحكومة اليمنية، ضد الحوثيين.

يذكر ان الإمارات تعرضت خلال شهر يناير/كانون الثاني المنصرم لثلاث هجمات بصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة سارع الحوثيون إلى تبنيها. وكشف مصدر أمني عربي لـموقع "إيلاف" اللندني أن مسيّرة من نوع "شاهد 136" إيرانية الصنع أُسقطت في أجواء سلطنة عُمان بعد إطلاقها باتجاه دولة الإمارات ليل 29 يناير/كانون الثاني الماضي. وأضاف المصدر أن مسيرات "شاهد 136" الإيرانية متطورة جداً ويصل مداها إلى نحو ألفي كيلومتر.

وأعلنت وزارة الدفاع الاماراتية في بيان، مطلع الأسبوع عن "اعتراض وتدمير دفاعاتها الجوية لصاروخ باليستي اطلقته جماعة الحوثي تجاه الدولة ولم ينجم عنه اية خسائر"، ومن جهتها أدانت واشنطن الهجوم الحوثي الذي دبر في الوقت الذي يزور الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ دولة الإمارات.