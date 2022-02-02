إقامة غرفة طوارئ بعد تحرك بقعة نفط مشبوهة تجاه الشواطئ الإسرائيلية

البقعة اكتشفت صباح اليوم ويمكن اعتبارها تلوثها على المستوى الإقليمي بحسب وزارة البيئة

بقعة نفط ضخمة مشبوهة اكتشفت صباح اليو م على مسافة 30 كلم غربي الخط الساحلي في اسرائيل، وزارة حماية البيئة الإسرائيلية اعتبرت ان حادث التلوث يصنف بالدرجة 3 أي انه قد يكون تلوثا على المستوى الإقليمي.

وفي أعقاب ذلك تم تجهيز غرفة طوارئ للتعامل مع الموضوع، من جانبها حذرت السطات السكان وهناك تجهيزات لتحجيم البقعة وشفط النفط. وبحسب رادار وزارة حماية البيئة فان البقعة تتحرك شمالا ومن الممكن أن تلحق أضرارا في شواطئ حيفا ونهاريا شمال اسرائيل.

وذكر البيان الصادر عن وزارة البيئة انه :"خلال رحلة للجهاز الامني، والتي انطلقت بطلب من وزارة البيئة، اكتشفت بقع مشبوهة على مسافة 20 حتى 40 كيلومتر غربي الشواطئ الإسرائيلية، من منطقة ريشون لتسيون حتى نتانيا وسيتم فحصها اليوم عن قرب".

في اطار المحاولات لتحجيم البقعة "سيتم تشغيل نماذج مختلفة لفحصها ولاتجاهات الرياح والبحر" والى المكان خرجت سفينة مشتركة لوزارة حماية البيئة وللأبحاث البحرية ، وذكر البيان انه"في حال الاكتشاف ان الحديث عن بقعة تنبسط على كيلومترات كثيرة، القدرة على معالجتها في البحر سيكون محدودا جدا". غرفة عمليات وزارة البيئة فتحت في حيفا وفي الوزارة يحذرون من الانتشار الجغرافي وسرعة انتقال البقعة.

سلطة المياه في إسرائيل أعلنت في بيان انها تتابع انتشار بقعة النفط وقالت في البيان "الى الان، وبتنسيق مع وزارة الصحة، لا يوجد تعليمات خاصة بشأن منشآت تحلية المياة. أجهزة مراقبة منشآت التحلية تعمل بالصورة المطلوبة وعندما ستطرأ شكوك بوجود تلوث سيتم وقف عملها فورا. وفي مثل هذه الحالة لن يكون أي تشويش بتوفير المياه. سلطة المياه جاهزة لكل سيناريو وتوفير المياه سيتم بالصورة المطلوبة".

ويشار الى انه في شهر شباط/فبراير الماضي وقعت في إسرائيل كارثة تلوث بيئى بالنفط في الشواطئ الإسرائيلية وكانت الأكثر خطورة وشدة التي اصابت الشواطئ الإسرائيلية على البحر المتوسط، وذلك بعد تسرب الى الشواطئ الإسرائيلية نفايات بحرية من القطران مصدرها نفط خام، وكانت وزارة البيئة أعلنت في 16 اذار/مارس الماضي عن انتهاء الحدث والسماح للمواطنين بالعودة الى الشواطئ.