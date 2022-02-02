الإمارات: البدء في توفير لقاح "فايزر بيونتيك" للأطفال من عمر 5 إلى 11 عاما

كانت زارة الصحة قد أجازت، في أكتوبر المنصرم الاستخدام الطارئ للقاح"فايزر- بيونتيك" للفئة العمرية ذاتها

أفادت المتحدثة باسم وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية،فريدة الحوسني، بعد ظهر اليوم الأربعاء، أن الإمارات بدأت في توفير لقاح "فايزر بيونتيك"، للأطفال المتراوحة أعمارهم بين 5 و 11 عاما.

جاء ذلك بناء على نتائج الدراسات السريرية والتقييم الصارم المتبع لتصريح الاستخدام الطارئ والتقييم المحلي الذي يتوافق مع اللوائح المعتمدة وبعد الموافقة عليه من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية "FDA".

وكانت وزارة الصحة قد أجازت، في 31 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، الاستخدام الطارئ للقاح كورونا "فايزر- بيونتيك" للفئة العمرية ذاتها.