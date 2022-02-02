المرصد السوري: 8 قتلى و 29 جريحا بعضهم في حالات خطرة في قصف مجهول شمالي سوريا

عدد القتلى مرشح للارتفاع لإصابة 29 شخصا بعضهم في حالات خطرة بالإضافة لوجود معلومات عن قتلى آخرين

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان، اليوم الأربعاء، إن"8 أشخاص بينهم 5 مدنيين قتلوا جراء القصف الذي طال سوق شعبي وأحياء سكنية في مدينة الباب الواقعة تحت سيطرة القوات التركية وفصائل سورية موالية لها". مشيرا إلى أن عدد القتلى مرشح للارتفاع لإصابة 29 شخصا بعضهم في حالات خطرة بالإضافة لوجود معلومات عن قتلى آخرين.

وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، قبل قليل إلى سقوط قذائف صاروخية، عصر اليوم الأربعاء، على سوق شعبي وأحياء مأهولة بالسكان بمدينة الباب الخاضعة لسيطرة القوات التركية وفصائل “الجيش الوطني” في ريف حلب الشرقي، مما أدى لسقوط 4 قتلى وأكثر من 22 جريح كحصيلة أولية، وعدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود بعض الجرحى بحالات خطرة ووجود معلومات عن قتلى آخرين.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، قد أشار ،صباح اليوم الأربعاء، إلى أن "قصفا صاروخيا مكثفا نفذته القوات التركية بعد منتصف ليل الثلاثاء-الأربعاء، وفجر اليوم، مستهدفة بأكثر من 40 قذيفة صاروخية ومدفعية مناطق في شيخ عيسى وساموقة وحربل وسد الشهباء ضمن مناطق انتشار القوات الكردية شمالي حلب"، دون معلومات عن خسائر بشرية.