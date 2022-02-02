رئيس أركان تركيا ونظيره القطري يبحثان تطورات إقليمية ودولية

أتي زيارة المسؤول العسكري القطري في سياق العلاقات الثنائية المتنامية بين البلدين

أجرى رئيس الأركان التركي يشار غولر، اليوم الأربعاء، مراسم استقبال رسمية لنظيره القطري، سالم بن حمد النابت، و"سيبحثان العلاقات العسكرية الثنائية والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية"

وتأتي زيارة المسؤول العسكري القطري في سياق العلاقات الثنائية المتنامية بين البلدين، كما أن البلدان كانا قد وقَّعا اتفاقية تعاون عسكري عام 2014، ودخلت حيز التنفيذ عام 2017، بعد الأزمة الخليجية، وقد أنشأت أنقرة بموجبها قاعدة عسكرية في الدوحة. حسب موقع الخليج أونلاين، بحسب ما أفادت به وكالة الأناضول التركية.

ويواصل مسؤولو البلدين اللقاءات خلال السنوات القليلة الماضية؛ لبحث سبل تعزيز العلاقات، وضمن ذلك زيارة للدوحة أجراها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ديسمبر/ كانون الأوَّل الماضي.

يشار إلى أن المنطقة تعيش توترات متصاعدة مع تكثيف الحوثيين هجماتهم الصاروخية ضد السعودية والإمارات، فضلاً عن الترقب بشأن ما ستسفر عنه مفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي الإيراني.

ويذكر أن تركيا وقطر تُعد شريكين استراتيجيين يتعاونان في عديد من القضايا على المستويات الثنائية والإقليمية والدولية، وشهدت العلاقات الثنائية تقدماً ملحوظاً في السنوات الأخيرة بجميع المجالات.