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تقرير: مباحثات إسرائيلية لبيع الأنظمة الصاروخية "القبة الحديدية" للإمارات

i24NEWS

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منظومة القبة الحديدية في سديروت، جنوب إسرائيل، بالقرب من الحدود مع قطاع غزة
Yonatan Sindel / Flash90منظومة القبة الحديدية في سديروت، جنوب إسرائيل، بالقرب من الحدود مع قطاع غزة

أشارت تقارير إلى أن "إسرائيل تخطط لتسريع بيع أنظمة الدفاع الصاروخية "القبة الحديدية" إلى دولة الإمارات"

أفادت القناة الإخبارية الإسرائيلية (13) بأن "مباحثات جارية لبيع عدد من الأنظمة الصاروخية المعروفة بالقبة الحديدية لدولة الإمارات، القادرة على التحذير من نيران واردة واعتراضها عقب "تصاعد هجمات الحوثي المدعومة من إيران" وأشارت تقارير إلى أن "إسرائيل تخطط لتسريع بيع أنظمة الدفاع الصاروخية إلى دولة الإمارات".

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وذكر تقرير القنا (13) أن "بيع نظام الدفاع الصاروخي ’القبة الحديدية’ لدولة الإمارات قد يمثل بداية لنظام دفاع إقليمي من شأنه أن يساعد على منح إسرائيل تحذيرا مسبقا من أي هجوم محتمل من جانب إيران"

ومنذ هجوم الحوثيين تتلقى الإمارات رسائل الدعم العربي والدولي، لاسيما في ظل التحركات الأمريكية الأخيرة بإعادة الحوثي إلى قائمة الإرهاب العالمي وكذلك نشرها مقاتلة من الجيل الخامس في المنطقة في ظل التأكيد على الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ودولة الإمارات واستمرار التعاون في تقديم الدعم المعلوماتي، وفي مجال الدفاع الجوي.

ودشنت إسرائيل والإمارات علاقاتهما عبر "اتفاقيات إبراهيم" التي وقعت بوساطة أمريكية عام 2020، وشهدت علاقتهما ازدهارا منذ ذلك الحين.

ونجحت القوات الدفاعات الإماراتية في التصدي لصواريخ أطلقها الحوثي خلال زيارة الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ إلى أبوظبي.