الجيش اليمني يحبط هجوما "حوثيا" غرب تعز ويكبدهم خسائر فادحة

"المعارك انتهت بفرار الحوثيين بعد مصرع ما لا يقل عن 15 مسلحاً من عناصرها وجرح أكثر من 20 آخرين"

أكدت "قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية" في اليمن، اليوم الأربعاء، أنها "أحبطت هجوما لجماعة الحوثي الإيرانية غرب تعز، وألحقوا بها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد"

وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة إن "جماعة الحوثي شنّت هجوماً في جبهة العنين لمحاولة استعادة بعض المواقع التي خسرتها خلال الأيام الماضية إلا أن أبطال الجيش والمقاومة كانوا لها بالمرصاد"، مضيفا "أن المعارك انتهت بفرار الحوثيين بعد مصرع ما لا يقل عن 15 مسلحاً من عناصرها وجرح أكثر من 20 آخرين. إضافة إلى خسائر أخرى في المعدات القتالية"، حسب موقع العربية.

كما أكد الجيش اليمني "عن تدمير مركزي قيادة وسيطرة وآليات عسكرية للجماعة الحوثي في محافظة حجة، شمال غربي البلاد، بغارات جوية لمقاتلات تحالف دعم الشرعية".

وفي نفس السياق، ذكر المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة في الجيش اليمني أن "مقاتلات التحالف شنت 3 غارات جوية استهدفت مواقع جماعة الحوثي شرق مدينة حرض، ودمرت مركزين للقيادة والسيطرة وعربة مدرعة"، كاشف أن "مقاتلات التحالف نفذت غارات جوية استهدفت تحصينات الحوثي شمال مزارع الجر بمديرية عبس ومراكز قيادة وسيطرة بمدينة حرض، كما أسفرت الغارات عن تدمير مقر قيادة ودبابة وتجمعات للحوثيين وإعطاب دوريات عسكرية أطقم عسكرية".

يشار إلى أن قوات الجيش كانت قد حررت خلال الأيام الماضية عدّة مواقع استراتيجية تطل على الخط الرابط بين محافظتي تعز والحديدة، بإسناد مباشر من طيران تحالف دعم الشرعية، كما حققت قوات الجيش والمقاومة تقدماً كبيراً في جبهات جنوب مأرب، وتمكنت من تنفيذ عملية التفاف ناجحة باتجاه معسكر أم ريش، في محاولة منها قطع آخر طرق الإمداد الحوثية باتجاه المحور الرملي بالكامل.